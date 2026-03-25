Experiment, kterej se nevydařil... Varaďa se musí změnit. Více cukru, méně biče
KOMENTÁŘ DANIELA FEKETSE | Závěr angažmá Václava Varadi ve Vítkovicích nechal vzpomenout na památnou hlášku, kterou v kultovním seriálu Okresní přebor použil staronový trenér Jirka Luňák, když střídal svého předchůdce Bohumíra Zenkla: „Tak, co k tomu dodat? Snad jen, pokus o novou věc, kterej moc nevyšel, experiment, kterej se nevydařil.“ Byť se ještě před čtrnácti měsíci bral podpis s renomovaným koučem jako hotový majstrštyk, realita byla nakonec jiná. Ale divíte se majiteli Aleši Pavlíkovi, že do toho vůbec šel?
Vítkovický šéf už několikrát ukázal, že osud klubu mu lhostejný není. Přestože si část fanoušků dosud úplně nezískal, řadu kladných vlastností mu nikdo neodpáře. Je zarputilý hráč s tahem na bránu a snahou změnit cokoliv, co očividně nefunguje.
Před čtyřmi lety se snažil vyvést Vítkovice z extraligového průměru příchodem amerického snipera Petera Muellera. Když Kometa otálela s nabídkou, navýšil rozpočet a úspěšně jednal. Tehdy přivedl kalibr, na který si vítkovický klub sáhl snad jen v roce 2000, kdy nalákal naganské olympijské šampiony Pavla Pateru s Martinem Procházkou. Jen pro upřesnění, současný kouč Karlových Varů nakonec za HCV nikdy nehrál, brzy poté totiž odešel do zámoří.