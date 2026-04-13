Z čekatele je respektovaná značka. Medaile by Energii slušela, i za práci pro český hokej
KOMENTÁŘ DANIELA FEKETSE | Pár minut po utkání jim do zpěvu nebylo, semifinálová porážka s Třincem je pořádně kousala. Ještě aby ne, konec sezony je bolavý pokaždé. V Karlových Varech ale ročníku 2025/26 mávají s víc než vztyčenou hlavou. Některými stále podceňovaný tým jel výrazně nad plán, v konkurenci kolosů obstál. Případný bronz by Energii slušel, i za bezvadnou práci pro český hokej.
Z věčného čekatele na extraligové čtvrtfinále se během dvou sezon stala respektovaná značka. Začalo to minulým rokem, kdy si karlovarští hokejisté zahráli mezi osmičkou nejlepších po šestnáctileté pauze, aby statečně vzdorovali později mistrovské Kometě. Stejný dojem zanechali i v letošním semifinále, které zůstalo na západě Čech zapovězeno od titulového roku 2009.
„Šíleně těžký soupeř,“ uznal kvality Energie třinecký kouč Boris Žabka. „Troufnu si říct, že kdybychom neobrátili druhý zápas, zasloužilo by si to jít do sedmi utkání,“ navázal Michal Kovařčík.
Oba mají pravdu. Na první pohled to nebyla série, která měla končit po pěti duelech, jenže Třinečtí se v play off cítí jako ryby ve vodě. Soka uzemnili zkušenostmi, odhodláním a v neposlední řadě i hokejovou kvalitou.
Nic naplat, rozdíl mezi věkovými průměry Ocelářů (29,3 let) a Energie (25 let) se projevit musel, stejně jako počet získaných titulů. Karlovy Vary jely celou sezonu nad plán. V extralize byste našli minimálně pět jiných adres, které semifinálové ambice mohly a měly mít, avšak oproti Západočechům neuspěly.
Kulich, Čihař, Tomek... Díky za ně!
Hokej se totiž nerozhoduje na papíře. Naštěstí. Nezáleží, jak nabitý kádr máte a kolik peněz hráčům každý měsíc vyplácíte, ale jak celou organizaci vedete. A v Mattoni Areně to zvládají perfektně.
Počínaje vlastníky a vedením, trenéry či hokejisty konče. Práce sportovního ředitele Jiřího Kalouse, kouče Pavla Patery nebo asistenta Davida Moravce je prostě vidět.
Čerpá z ní i celý český hokej. Energie je rok co rok schopná produkovat nejen kvalitní, ale v budoucnu jistě rozdílové plejery. Na rozvoji Jiřího Kulicha nebo Vojtěcha Čihaře má obrovskou zásluhu Chomutov, na Petru Tomkovi pak Kometa. Nicméně právě Karlovy Vary jim daly a dávají možnost si nejvyšší soutěž v tak nízkém věku zahrát.
Ačkoliv před sezonou Energii opustily opory v čele s Tarmem Reunanenem, Dávidem Grígerem nebo Ondřejem Procházkou, prakticky všechny posily své uplatnění našly. Trenéři jim napasovali slušivé role. A je jedno, jestli myslíte Davida Šťastného, Nicka Jonese, Haraldse Egleho, Toryho Della, Josefa Myšáka nebo Slováky Jakuba Minárika s Adamem Lukošikem. Hotovým majstrštykem pak byla výměna ve Vítkovicích nechtěného Jana Bambuly za jeho jmenovce Šíra.
Karlovy Vary jsou pro ostatní vzorem. Třeba i v juniorce, která po suverénní základní části brala bronz. Pro osu A týmu kolem stálic Jiřího Černocha a Ondřeje Beránka je to směrem do dalších let jedině dobře.