Jarolímovi „kluci ze hřiště“ si vyrubali nesmrtelnost. Poklona, že aféra s nimi neotřásla
KOMENTÁŘ DANIELA FEKETSE | Vraťme se zpět v čase. Když deset dnů před vánočními svátky vyhrála Karviná v Ďolíčku, bylo jisté, že přezimuje pátá. V kancelářích se snilo o vylepšení klubového rekordu a pohárech. Málokdo o nich mluvil nahlas, snad jen Albert Labík. Proti však hrály odchody opor v čele s gólovým stoperem Dávidem Krčíkem, Alexandrem Bužkem, Abdallahem Gningem nebo Ebrimou Singhatehem. „Hrdinou“ středečního večera na východě Čech.
S trochou nadsázky se dá napsat, že problémový Gambijec si asi vzpomněl, odkud jej jablonecký majitel Jakub Střeštík v únoru vykoupil. Jeho zkrat si ale vysvětlit nedovedete. Tím tuplem když podobnou věc udělal v této sezoně už podruhé. Fanoušci Karviné si na jeho hloupé vyloučení ze srpnového partu se Zlínem pamatují, stejně jako na následný čtyřzápasový distanc.
Ale teď už pouze o Slezanech, kteří napsali svou sportovní pohádku. Evropský happy end mít pravděpodobně nebude, ale to už soubor fotbalových horníků neovlivní. To, co ovlivnit mohl, splnil do puntíku. Vždyť kouč Marek Jarolím nejednou prohlásil, že jsou jen kluci ze hřiště. A právě ti si v Hradci Králové „vyrubali“ nesmrtelnost.
Přitom vstup do jara měla Karviná mizerný. Herně tolik ne, výsledkově ale určitě. V Chance Lize padla sedmkrát z osmi zápasů a s elitní šestkou se postupně loučila. Něco daleko horšího ji ale potkalo v závěru března, kdy vyplul na povrch korupční skandál kolem primátora Jana Wolfa a záložníka Samuela Šiguta. Klubu za to hrozí nejtvrdší možný trest - pád do nižší soutěže.
Jarolímovi „kluci ze hřiště“ ale nejistou budoucnost odhodili z myslí. Neustále se bavili fotbalem a šli si prostě za svým. Rychle si uvědomili, že hrají přece o sebe, svá jména, své kariéry a své příští smlouvy. V dubnovém utkání s Libercem navíc krizi utnuli. Pak zvládli i pohárové semifinále s Baníkem, který tak moc toužil prachbídný ročník alespoň částečně napravit.
Mladá partička kolem jednačtyřicetiletého „táty“ Fleišmana uspěla také nejdůležitějším špílu. Nerozhodilo ji ani jednogólové manko. I ve finále poháru zkrátka předvedla to nejlepší, co umí. A před každým, komu se tohle v klíčovém okamžiku povede, musíte jen smeknout.
Stejně tak před čerstvě dvaačtyřicetiletým Jarolímem, jenž přicházel z Jihlavy jako ligou nepolíbený kouč. Díky svému lidskému přístupu si s hráči sedl, svěřenci za ním šli. A kromě toho na sebe upozornil na jiných adresách, ať už budou karvinské zítřky jakékoliv.