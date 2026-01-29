Pokrytectví aneb debata o kamerách. Proč tenisté nechápou, že jsou jen produkt?
KOMENTÁŘ JANA JAROCHA | Naprostá ztráta soukromí, příliš agresivní marketing. „Jsme tenisté, nebo zvířata v zoo, která jsou sledována, i když dělají potřebu?“ ptá se jen v lehké nadsázce Iga Šwiateková a kritizuje příliš invazivní přístup Australian Open ve snímání toho, co se děje v zákulisí. A není jediná. Pojďme diskutovat.
Zcela po právu vymáhají tenisté po grandslamových turnajích více peněz. Ty jim nedávají na odměny ani dvacet procent ze svého výdělku, což je absurdně nízký podíl. Pak se však někteří sportovci s raketou sami chovají jako pokrytci. Poslední nářky Coco Gauffové a Igy Šwiatekové nad ztrátou soukromí, jelikož je na chodbách, v rozcvičovacích místnostech či na parkovišti nahrávají kamery, budiž toho důkazem.
Léta se diskutuje o tenise jako o zkostnatělém sportu žijícím v minulosti, jenž nedokáže inovovat, držet krok s dobou a výrazněji oslovit mladší publikum. Poslední úspěchy exhibiční túry Patrika Mouratoglua Ultimate Tennis Showdown či vtipného turnaje před Australian Open na jeden vítězný bod, při němž vyhrál v konkurenci profesionálů amatér milion dolarů, jasně dokazují, že cesty existují. A jednou z nich, jak vylepšit produkt jménem tenis, je také umožnit fanouškům pohled do zákulisí největších turnajů v roce, čehož v posledních letech začalo US Open i Australian Open masivně využívat.
Na kamery si v roce 2026 musíte zvyknout
„Mám s tím problém. Jsou určité momenty, které se přeci nemusí přenášet,“ postěžovala si Coco Gauffová, když ji kamery zabraly, jak po prohraném čtvrtfinále ničí na chodbě raketu. Je sympatické, že nechce dávat špatný příklad. Pokud to však obrátíme, bylo po tak tragickém výkonu proti Elině Svitolinové vlastně vrchol sebeovládání, že to odnesl jen její pracovní nástroj a rovnou nepodpálila celý Laverův stadion. Moderní sportovci jsou stroje, emoce je polidšťují. A na to, že si pro ně kamery chodí i do zákulisí, si v roce 2026 prostě musíte zvyknout.
Vždyť co se stalo tak špatného? Jednadvacetiletá milionářka Coco jen ukázala, jak moc jí na sportu záleží. Ize Šwiatekové se zase příčilo, že svět oblétly záběry, jak ji ochranka v Melbourne nevpustila bez akreditace do hráčských prostor. Že dělají zřízenci svou práci a nepustí „na ksicht“ dovnitř holku z plakátu, je vskutku pobuřující…Tohle už se před ní stalo mnoha hvězdám včetně Rogera Federera či Rafaela Nadala. „Naší prací už není to, aby se z nás stalo meme, když si zapomeneme akreditaci. Jasně, je to vtipné a lidi se mají o čem bavit. Ale my bychom se bez toho obešli,“ stěžuje si přesto světová dvojka, která si za dva týdny v Melbourne vydělala na prize money 10,5 milionu korun.
Takové peníze tečou do tenisu i díky tomu, že se pořadatelé pokouší generovat co největší zájem o jejich turnaj. A že jeho pokrytí rozšiřují daleko za čáry kurtu, je v dnešní době jen logické. Kdo chce, může se také podívat, jak si dá Carlos Alcaraz pěst se zřízencem, když jde v Melbourne Parku po chodbě. Jak se po vzájemném zápase společně smějí při vyjíždění na kole kamarádky Jessica Pegulaová s poraženou Madison Keysovou. A kdo nechce být ve slabé chvilce viděn, musí si prostě zvyknout, že se uteče schovat do soukromí šatny.
Tenisté jsou královsky placení baviči
Ne všichni tenisté jsou přecitlivělí, o čemž svědčí i věty Jiřího Lehečky z loňského září, kterými komentoval sporný mix při US Open, kam pořadatelé pozvali největší singlové hvězdy, a na deblisty se nedostalo. Jeho výrok jde vztáhnout i na kamerovou kauzu v Melbourne.
„Všichni včetně tenistů si musí uvědomit, že jsou jen produkt. Dokud si to neuvědomí, budou si jen stěžovat. Ale v momentě, když to přijmete, uvidíte věci jinak. Hráči na US Open nadávali na mix, jaká to byla komedie. Ale ukažte mi turnaj v mixu, na který se přišlo podívat osmdesát tisíc lidí. Je to smutný, ale člověk je reálně jen produkt, který má vydělávat peníze. A pak je v tenise zase dostáváme zpátky.“
Hráči a hráčky, ať jsou sebezručnější, neobjevují lék na rakovinu, nezachraňují svět. Jsou to královsky placení baviči, jejichž obsah práce se postupem času vyvíjí jako v řadě dalších oborů. Kdo to nechápe, působí hůř, než kdyby v zákulisí rozštípal na kamery celý bag raket.