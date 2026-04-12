Debut s klikou, ale štěstí přeje připraveným. Šéfová Bára ukázala instinkt i inteligenci
KOMENTÁŘ JANA JAROCHA PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Nebyla to revoluce, ale evoluce. A fungovala. Po osmnácti letech seděl na šéfovské židli české dámské reprezentace v tenise někdo jiný než Petr Pála. A kapitánka Barbora Strýcová se snad nemohla v nové roli osvědčit lépe, tým dovedla k vítězství 3:2 proti Švýcarsku a postupu na finálový turnaj. Byť jde o jediný ostrý týden, její vliv byl znát. V tom, jak BJK Cup nefalšovaně miluje a stříká z ní energie jak z elektrárny. V tom, jak je napojená na současné hráčky, mezi které ještě nedávno patřila. A vlastně i fakt, že je žena, vnáší do týmu čerstvou dynamiku.
Za hráčských let proslula Strýcová jako nespoutaný živel s občas jadrnou mluvou. Ve čtyřiceti ale taky tahle dvojnásobná máma ukazuje, že je hodně inteligentní dámou, která přesně ví, co dělá.
Coby šéfka si na nic nehrála, zůstala přirozená, ale zároveň rozhodná, byť se za pochodu musela učit spoustu věcí. Vycítila, jak s kterou hráčkou na lavičce komunikovat. Potlačila vlastní temperament a střídala emotivní (vůči Bouzkové) s klidným povzbuzováním (vůči Noskové).
Prokázala dobrý instinkt, když vsadila do dvouhry na Marii Bouzkovou, byť se vycházející star Tereza Valentová mohla jevit lákavě. Rozštípla zrádný hlavolam sobotní čtyřhry tak, že pošetřila singlistky Lindu Noskovou s Bouzkovou. A ty pak čerstvé zvrátily manko 1:2, ač chyběl jediný míč k tomu, aby se to nepovedlo. I klika ale ke sportu patří a přeje připraveným.
A tak Česko jen po pěti měsících, kdy ve Varaždínu odvracelo v rozhodující barážové čtyřhře proti domácím Chorvatkám sestup, nyní juchá z průniku na Final 8 do Číny.
A po daviscupové změně, kdy usedl na kapitánskou židli taktéž čtyřicetiletý Tomáš Berdych, mimochodem Strýcové dobrý známý, zavál i v ženské reprezentaci svěží vítr. Nebylo to tak potřeba jak u té mužské, i tak je to krok vpřed.
A tuší to asi i Petr Pála, nejúspěšnější kapitán v dějinách BJKC, jenž ve Švýcarsku velmi sympaticky ustoupil do pozadí a jal se po celý týden reprezentovat hlavně v roli svazového místopředsedy.