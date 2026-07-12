Originál Linda. Ať si tvrdohlavá šampionka uchová svobodu i s titulem v kapse
PŘÍMO Z LONDÝNA | Poslední dny tenis pobláznil zemi. Ten tenis, který má momentálně vracet státu přes 77 milionů korun za podvody Iva Kaderky a spol. s předraženými turnaji, na nichž před lety brousila svůj talent i jednadvacetiletá Linda Nosková.
Tohle smutné téma teď ale nechme stranou, je čas soucítit s Karolínou Muchovou a především se radovat z pronikavého úspěchu přerovské hráčky. V ní je složité se vyznat, ale každým postupujícím rokem věku ukazuje, jak roste do krásy jako tenistka i čím dál sebevědomější a originálnější osobnost.
Piercing v nosní přepážce, masivní řetěz kolem krku, krátký tenisový dres, který na turnajích občas odhaluje břicho – to vše patří k současné image Noskové. Stejně jako rozhled, jenž přesahuje tlučení do tenisáků. Dobrovolničila na Zanzibaru a dodnes je s africkými dívkami z tamní školy v kontaktu.
Když jí před dvěma lety zemřela maminka Ivana a cítila, že už má v těžké době tenisu po krk, dala si na víc než dva měsíce pauzu, aby nevyhořela. Jako jiné neřešila, že jí utíkají peníze a body, zůstala svobodná. „WTA nás chce vycvičit, ale nejsme roboti,“ vysvětlovala tehdy kurážnou přestávku, během níž si vyzkoušela seskok padákem, vyrazila do Řecka, na Srí Lanku a Maledivy.