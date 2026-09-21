Davis Cup potřebuje zpět ukradenou duši. Praha ukázala šéfovi, o co soutěž přišla
- Šéf ITF David Haggerty sledoval v Praze vyprodaný zápas Davis Cupu, který ukázal kontrast mezi atmosférou v domácím prostředí a neutěšeným finálovým turnajem v Boloni.
Jiří Lehečka kritizuje podmínky na loňském Final 8, kde měl na trénink pouhou hodinu, což přispělo k jeho nečekané porážce a brzkému vyřazení českého týmu.
Návrat ke klasickému systému doma a venku v kvalifikaci přilákal zpět do reprezentačních týmů i hráče ze světové dvacítky včetně Alexandera Zvereva.
BLOG JANA JAROCHA | Daviscupový šlágr Česko - USA v Praze osobně navštívil David Haggerty, šéf Mezinárodní tenisové federace (ITF) dnes známé pod značkou World Tennis. Právě tenhle americký manažer s knírem před jedenácti lety vyhrál volby s programem, že od základu překopá tradiční týmové soutěže. A možná i on sám už zjišťuje, že tenis zavedl do slepé ulice.
Skoro vyprodaná O2 arena pro patnáct tisíc diváků v Praze, ve švech praskaly stadiony i v Chile, Kanadě nebo Velké Británii. To byl ostrý kontrast s boloňským výstavištěm, kde se až do roku 2027 bude hrát závěrečný turnaj Davis Cupu, kam se dostane osm nejlepších týmů.
Je smutným vysvědčením soutěže, že kvalifikační kola díky starému dobrému systému doma - venku nabízejí mnohem víc zážitků jak pro hráče, tak pro fans než samotný „rychlovrchol soutěže“.
„Bohužel se tahle soutěž dostala do takového stavu, což nás moc mrzí,“ pravil Jiří Lehečka, když vysvětloval, proč český tým preferoval proti Američanům ikonickou O2 arenu, byť se na ní nedal stihnout postavit antukový kurt. Čeští borci stáli o životní zážitek, ač riskovali, že se tím mohou střelit do vlastní nohy. Vzpomínka na loňské Final 8 v Boloni je ale ještě čerstvá.
Brebentící školáci nahnaní pořadateli do haly, aby bylo co nejvíc plno. Bleskový tenis na tři zápasy, jenž je víc loterií než čímkoliv jiným. Pedantovi Lehečkovi ještě teď leží v žaludku, že tehdy dostal jen hodinu tréninku na boloňském centrkurtu a nemohl si zvyknout na podmínky, což také přispělo k jeho překvapivému krachu se Španělem Jaumem Munarem a českému konci už ve čtvrtfinále.
V Argentině na nás řvali, že se nevrátíme domů
Pohledem optimisty se ale zdá, že je možná vidět světlo na konci tunelu. První dvě kvalifikační kola Davis Cupu se už druhý rok po sobě hrají systémem doma – venku. Je to obrovská změna k lepšímu. Vidět je i na příkladu Alexandra Zvereva, dalšího velkého kritika současného stavu.
Ten mezi lety 2019 a 2024 odehrál pouze tři reprezentační utkání, a to výhradně v raných fázích soutěže, kde formát doma - venku zůstal zachován. Nyní se po titulu z US Open připojil k Němcům, kteří doma hostili Chorvaty.
Nebyl sám, celkem devět hráčů z top 20 žebříčku se vydalo hned po grandslamu do reprezentačních služeb. Nejsou to peníze, ale elektrizující atmosféra zaplněných stadionů v klasickém formátu doma - venku, která je vrací do týmů.
A i když jste hosté, můžete zažít silné okamžiky. Český kapitán Tomáš Berdych dodnes vzpomíná na slavné semifinále v Buenos Aires 2012 na argentinské antuce. „Řvala na nás celá tribuna a Maradona v první řadě, že už se nevrátíme domů,“ vybavuje si s úsměvem. Berdych získal postupový bod, Češi vyhráli 3:2 a vrátili se celí.
Davis Cup stál odjakživa na tradici. Fanoušci dodnes vzpomínají na finálové vítězství USA v Rumunsku uprostřed studené války v roce 1972, nebo na osmnáctiletého Rafaela Nadala, který v roce 2004 v Seville rozstřílel Andyho Roddicka.
Ti čeští si vybaví první titul ze Sportovní haly 1980 a Tomáše Šmída bojujícího na krev po otravě zkaženou rybou. Či skoro čtyřiatřicetiletého Radka Štěpánka vítězícího nad Nicolasem Almagrem ve finále 2012.
Všechna tato mystika se rozplynula v roce 2019, kdy ITF uzavřela dohodu s investiční skupinou Kosmos fotbalisty Gerarda Piquého. Ta už z projektu sice dávno vycouvala, Davis Cup však stále kulhá. Úvodní kvalifikační kola ale jasně ukazují, že duše této soutěže vždycky patřila a bude patřit bouřlivým fanouškům na domácí i venkovní půdě. Na vlastní oči to o tomto víkendu v Praze mohl vidět i šéf ITF David Haggerty.