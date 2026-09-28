Ve stopách Kvitové. Nosková je holka „od vedle“, ale roste v globální star bez limitu
BLOG JANA JAROCHA PŘÍMO ZE ŠEN-ČENU | Linda Nosková má v kariéře čtyři smělé sny. Vyhrát grandslam, olympiádu, BJK Cup a stát se světovou jedničkou. Po sezoně 2026 má již z poloviny splněno. Talíř Venus Rosewaterové pro šampionku Wimbledonu pozvedla v červenci, o deset tisíc kilometrů dál v Šen-čenu na konci září zase juchala z prvenství na tenisovém mistrovství světa.
Na poháru budou vyryta jména všech pěti českých tenistek v Číně a kapitánky. Jméno Noskové by ale mělo být ztvárněno verzálkami. Do reprezentace se i přes našlapaný kalendář vrací bez manýr primadony jako věrný pes. Za posledních jedenáct měsíců vyhrála všech osm reprezentačních zápasů a na svých zádech donesla tým od kritické baráže v Chorvatsku až po titul v Číně.
Týmové soutěže Nosková autenticky miluje, ohromně si sedly s kapitánkou Barborou Strýcovou. Ta k ní v euforii po titulovém mečbolu proti Ukrajině dosprintovala z lavičky a na chvíli vsedě spočinuly v triumfálním objetí. Byl to obrázek, který snad nejvíc vystihoval český triumf. „Jsem ráda aj za kapitánku. Byl to krásný týden s nejsladším koncem,“ mrkla Nosková na Strýcovou. Ta jí kompliment vrátila. „A já jsem moc ráda za tebe!“
Tahle dvojka bude základním kamenem českého BJK Cupu snad na dlouhé roky. NoskovÁ ujišťuje, že reprezentaci zůstane oddaná ještě mnoho let. „Myslím, že to chceme vyhrát ještě hodněkrát! Ať už to bude v jakémkoliv složení. Tohle je jenom startovní bod. Já se do týmu vždycky vracím ráda,“ ujišťovala tenistka z Přerova.
Powimbledonská kocovina? Kdepak
Zatímco u rezervovanější Karolíny Muchové existují otazníky, zda si bude chtít ve třiceti do budoucna komplikovat program akcemi BJK Cupu, k aktuální světové šestce Noskové se mohou přidat její vrstevnice. Dvacetileté Nikola Bartůňková a Sára Bejlek či devatenáctiletá Tereza Valentová.
Noskové bude 17. listopadu teprve dvaadvacet a stále víc ukazuje, jak obrovská star z ní roste. Klientka kouče Tomáše Krupy čím dál častěji ukazuje kromě vysokorychlostního tenisu i bystrou mysl, oblíbila si čopy i stopbaly, odpor soupeřek láme i výpady na síť. Kdo se bál, že bude trpět delší powimbledonskou kocovinou, dostal odpověď. Od triumfu v All England Clubu má Nosková zápasovou bilanci 9:3 a před sebou poslední měsíc a půl úžasné sezony, kterou zakončí na premiérovém Turnaji mistryň v Indian Wells.
A člověk má po patnácti letech déja vu. Podobně hrála svůj přelomový rok 2011 Petra Kvitová, tenistka stejného útočného naturelu. I ona v jednadvaceti nejdřív vtrhla do top 10, vyhrála Wimbledon, Turnaj mistryň v Istanbulu a pak Fed Cup v Moskvě. Posloupnost u Noskové je kvůli změnám v kalendáři jiná, pointa však zůstává stejná. V přímém přenosu sledujeme vývoj české hráčky v absolutní globální hvězdu.