Cesta k míse bolí, poznali i B+Š. Jejich nástupci ale řeší deblový paradox
KOMENTÁŘ JANA JAROCHA | „Trust the process“ neboli důvěřuj cestě je sportovní poučka, na niž poukazují mnozí šampioni. Není sexy, nic negarantuje, ale měli by ji mít na paměti i čeští tenisté, kteří vstřebávají hluboké zklamání z těsné porážky v semifinále Davis Cupu. Italové s podporou domácího prostředí, možná rozhodujícího jazýčku na miskách vah, uhájili silou vůle vítěznou šňůru proti na krev bojujícím Čechům, kteří šli po hlavě a bez spekulací za svým snem. Letos si ho nesplní.
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Jejich kapitán Tomáš Berdych by jim však mohl vyprávět o tom, jak těžce se salátová mísa dobývá. Poprvé ji vyhrál, když mu bylo sedmadvacet a jeho parťákovi Radku Štěpánkovi třicet čtyři let. Když se ten vrátil po dobách neshod do týmu, trvalo pět let od baráže se Švýcarskem, než Česko Davis Cup vyhrálo. B+Š si mezitím prošli roky společného snažení a nejprve i krutých zážitků.
Finálový debakl 0:5 v Barceloně v roce 2009, pokažené semifinále v Srbsku 2010 a po něm ostré vyříkání názorů mezi dvojkou B+Š na týmové večeři či šokující domácí krach s Kazachstánem 2011, který stál tým další rok čekání.
Stále velmi mladá osa týmu
Otesáni krizemi se Berdych se Štěpánkem nakonec dotkli salátové mísy další sezonu v O2 areně a rok nato ji obhájili.
Čas současné party může přijít také, vždyť její osa je stále velmi mladá – Tomáši Macháčovi je 26, Jiřímu Lehečkovi 25, Jakubovi Menšíkovi 21. Nikdo z nich se ještě nedotkl svého stropu, v individuálních kariérách rostou a zlepšují se. A tyhle kvality pak mohou přinést i do reprezentace, na které jim autenticky záleží.
„Nejlepší, co můžeme všichni týmu přidat, je individuálně se zlepšovat. Minulý rok jsem tady nepředvedl dobrý výkon, vadilo mi to a osobně jsem s tím nebyl spokojený. Věděl jsem, že chyběl právě ten můj bod k tomu, abychom postoupili přes Španělsko. Věřím, že jsem se z toho poučil,“ poukazoval Lehečka na loňské čtvrtfinále Davis Cupu v Boloni, z něhož již bylo letos semifinále, a jen kousek chyběl k ještě pronikavějšímu úspěchu. Progres je vidět, ale jen jím se nelze chlácholit. V sezoně 2027 budou muset zase Češi nastoupit nevyzpytatelnou cestu od prvních kol a vzpomínat na aktuální nevyužitou šanci.
Menšík nebyl v dobrém rozpoložení
A ta byla velká, znovu do sebe ale nezapadly všechny části puzzle. Lehečka se za poslední dva roky vyprofiloval ve skutečného lídra, který v Davis Cupu hraje svůj nejlepší tenis. Menšíka však nezastihla letošní akce v dobrém rozpoložení, to ale nic nemění na tom, že stále patří mezi nejperspektivnější tenisové mladíky planety.
Macháč po nevyvedené sezoně poznamenané složitým zraněním chodidla začíná comeback na pozice, kam borec s jeho talentem patří. Připočtěme k tomu také na deblové poměry velmi mladý pár Patrik Rikl (27) – Adam Pavlásek (32), jenž má za sebou teprve tři čtvrtě roku spolupráce a hodlá hrát spolu i v další sezoně.
Ironií osudu je právě čtyřhra největší slabinou současného českého týmu. V éře Štěpánka s Berdychem přitom byla hnacím motorem úspěchu. Dva elitní singlisté složili geniální pár, jenž drtil konkurenci na počkání a tím rozhodoval daviscupové zápasy. Jejich následovníci za posledních pět let prohráli všech šest rozhodujících deblů za nerozhodného stavu. S týmy se experimentuje, hráči se v nich točí jak apoštolové na orloji a kýžený efekt to nemá.
Lehečka vylíčil realitu
„Víme, že v deblu nejsme úplně nejsilnější zemí. S veškerým respektem vůči všem, nemáme deblový pár, který by vyhrával grandslamy a každý rok hrál Turnaj mistrů. I proto je tam asi trochu víc přemýšlení nad tím, koho do debla postavit,“ líčí realitu Lehečka.
On sám byl tím, kdo po čtvrtfinále s Kanadou kritizoval rychloformát závěrečného turnaje Davis Cupu a označil za „šílené“, že tým může v závěrečném turnaji zvítězit, aniž by se jedinkrát čtyřhra hrála. Tahle šílenost se však pro Česko momentálně jeví jako nejschůdnější cesta k salátové míse.
A o síle i perspektivě českého výběru vypovídá, že není nereálná. Jen se vše musí sejít…