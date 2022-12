Chorvati, národ „podnikatelů“. Z deseti nápadů jde devět do zdi, ale z jednoho...

Komunita Albánců, Srbů a Chorvatů je jednou z největších národnostních menšin na území Česka. Ti hravější a průbojnější nejčastěji podnikají v gastronomii, hotelnictví nebo mají třeba klenotnictví. Když mezi ně přijdete, za jeden den máte silný dojem, že jste jejich „brat“, a že spolu půjdete dál životem. Plánů a nápadů vznikne od počátku milion, od společné dovolené na otevřeném Jadranu až po slibné akciovky různých zaměření. Co na tom, že většina toho zahučí stejně rychle, jak rychle ten nápad vznikl, něco z toho ale vždycky vyplyne.

Jejich nesmírné zaujetí a energie často svádí k používání okřídleného označení „blázniví Balkánci“, jak o tom mluví v rozhovoru pro Sport obránce Hajduku Stefan Simič.

Do Česka přijíždí proto, že rozšířené chudé poměry v jejich zemi jim brání v rozletu. Tenhle stav sedí i na tamní fotbal, jemuž zoufale schází infrastruktura, schází mu investice, ale co mu ani náhodou nechybí, je právě ten balkánský drajv. Umět vyrobit z minima prostě něco, ideálně maximum. A opravdu různými způsoby…

Do tohoto příběhu vstupuje na počátku tisíciletí stokrát zmíněný a známý činovník Dinama Záhřeb Zdravko Mamič. Muž, který v sobě dokonale snoubí to dobré, ale i to naprosto nevhodné z balkánské povahy.

K penězům a vlivu se dostal tak, že začal privatizovat chorvatské podniky, brzy začal pracovat ve strukturách Dinama, a jedním z jeho předních znaků byly doslova podvody. Vyváděl peníze z klubu, kamufloval příjmy, uplácel, za to všechno byl několikrát zatčen a záhřebská prokuratura ho stále vede jako zločince, který se před zákony už přes čtyři roky schovává v Bosně a Hercegovině.

Jenže taky patří do velmi úzké skupiny lidí, která se přímo podílela na rozletu jedné z nejsilnějších fotbalových generací světa. Řečeno velmi stručně, díky svému vlivu a nekonečným slibům dokázal do Dinama stahovat talentované mladíky z okolí, svým trenérům, které chorvatská média často označovala jako „Mamičovy marionety“, pak říkal, který sedmnáctiletý, osmnáctiletý, devatenáctiletý kluk má pravidelně hrát, protože kromě toho, že na to může mít schopnosti, jeho hodnota přece přirozeně v čase stoupne a půjde za dobré peníze prodat do lepší ligy. Na své si přijdou všichni.

Takhle mimochodem nakopl kariéry Luky Modriče nebo Dejana Lovrena, jejichž následné přestupy pak řešily i soudy, ale i mnohých dalších. Státním zástupcům dokonce ležely na stole i případy, kdy měli někteří hráči povinně Mamičově rodině odvádět podstatnou část své mzdy.

Jakkoliv to celé mohlo mít mnohdy nezákonnou podstatu, konečný výsledek, z něhož těží fotbal, je konkrétně následující: stříbro z minulého mistrovství světa, tažení za další medailí na tomto mistrovství. Nehledě na to, že Chorvati jsou už bronzoví ze šampionátu v roce 1998.

Toť bilance ani ne čtyřmilionového národa zmarněného chudými poměry. To vám určitě hlava nebere, že jo.

Hlavním důvodem se stal právě rozjetý průtokáč zejména v případě Dinama, případně spřátelené Lokomotivy, která je slabším partnerem slavnějšího klubu a jimiž proudí hráči dovnitř a rychle ven. Z nadějných fotbalistů jsou vytvářeny národní hvězdy, které pak dělají krok za hranice. Úměrně tomu pak roste jejich výkon a následně jejich vliv na reprezentaci. Ta je už roky tvořena slavnými tvářemi anglické, německé, španělské, francouzské a italské ligy.

A ti budí respekt fotbalového světa a soupeřů. A dělají výsledky.

Plyne z toho řada poučení, odstrašujících případů, čemu všemu se při své snaze vyvarovat. Ale taky účinný návod – v tomhle případě možná ale nebezpečně pokrytecký – jak vybudovat silnou hráčskou základnu.