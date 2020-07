Sparta má základy, teď musí stavět dál. Co její sestava pro příští sezonu? | iSport.cz

Ovládla domácí pohár, třetí místo má téměř na tuty. To, co se dlouho jevilo jako kardinální průšvih, nakonec z pohledu Sparty končí na pozitivní vlně. Letenští dokázali na poslední chvíli zachránit sezonu, paralelně se splněním výše zmíněných cílů navíc začali budovat přesah do dalšího ročníku. V placené části článku mimo jiné najdete, jak by ve dvou různých rozestaveních mohla sestava Sparty na podzim vypadat.