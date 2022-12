Penalty nejsou tutovka, brankáři se zlepšili. Kane nebyl big deal, ví expert

PŘÍMO Z KATARU | Má to být jasná šance, vlastně stoprocentní gól. Jenže není, Harry Kane by mohl povídat. Statistická pravděpodobnost, že padne na šampionátu v Kataru gól z pokutového kopu, se snižuje - od minulého mistrovství světa v Rusku poměrně výrazně.

Fotbal není věda, říkává s oblibou Ladislav Vízek. S tím nechoďte za Jürgenem Klinsmannem, někdejší skvělým útočníkem i trenérem Německa. Blonďák s vysportovanou figurou vede studijní skupinu zabývající se trendy, jež turnaj přinesl.

„Mluvíme hodně, naše debaty jsou vášnivé,“ říká. Před novináře vyšel s kolegy podruhé, poprvé to bylo po základních skupinách, nyní po čtvrtfinále.

Vedle něj seděla samá zajímavá persona, bývalí výborní hráči i trenéři: Korejec Du-Ri Cha, Kolumbijec Faryd Mondragón, Švýcar Pascal Zuberbühler, Ital Alberto Zaccheroni a Nigerijec Sunday Oliseh.

Tentokrát vytáhli jako jedno z témat pokutové kopy. Ty jsou přece tak atraktivní… „Mluvit o nich je vzrušující,“ usmívá se Klinsmann.

Navíc porovnání úspěšnosti s minulým kláním v Rusku je vskutku interesantní. Výrazně totiž vzrostla úspěšnost gólmanů. Důkazy? Tady jsou.

Nejprve penalty v hrací době. Zatím jich sudí odpískali 17, brankáři lapili 6, což dělá úspěšnost přes 35 procent. V Rusku byla o poznání menší, ustálila se na 17. Dohromady s rozstřely zastavili muži v rukavicích 19 pokusů z 50, což dělá 38 procent. Před čtyřmi roky bylo numero o 13 stupínků níže.

„Kopat penaltu je těžké. Harry Kane? To nebyl big deal,“ připomíná Klinsmann kapitána Anglie, jenž fatálně selhal ve čtvrtfinále s Francií. Šest minut před koncem mohl vyrovnat na 2:2, ale balon napálil dobře metr nad břevno. V zápase přitom už jeden pokutový kop proměnil. „V mozku vám začne šrotovat. Už myslíte na to, jaké to bude potom, co dáte gól,“ upozorňuje legenda, proti níž měli gólmani úspěšnost 27 procent. Němec zahrával v kariéře 22 desítek, 6 zahodil.

V tom nebyl zdaleka výjimečný. Vždyť v Kataru v rozstřelech zaváhali takoví mistři jako Španělé (proti Maroku nedali ani jednu ze tří) nebo Brazilci. Právě u nich zafungovalo zlé nastavení mysli. „Je potřeba být dobře naladěný. U nich se mi to nezdálo. Na konci prodloužení s Chorvatskem dostali gól, byli blízko postupu a rozstřel nechtěli,“ popisuje. „To Argentinci byli proti Nizozemsku pozitivní,“ podotýká.

Klinsmann mluví o střelcích, je tu však i druhá strana. Ostatně ve studijní skupině má hned dvojnásobné zastoupení. Mondragon i Zuberbühler si zachytali na mistrovství světa, patří mezi smetánku. Drží se svého cechu a poukazují na skvělé zákroky následovníků. Ne, oni opravdu nectí staré heslo, že penalty se nedá chytit, jen špatně kopnout.

Zaujali je především Chorvat Dominik Livakovič a Argentinec Emiliano Martínez. „Je fantastické sledovat je. Oba předvedli neuvěřitelné zákroky. Oni jsou důvod, proč jsou jejich týmy v semifinále,“ hodnotí Zuberbühler. „Jsou velcí a dělají velké věci,“ doplňuje kolega.

Ano, způsob se maličko změnil. Jmenovaní pánové tolik neriskují, snaží se lapit už letící balon. „Je to všechno o prvním kroku,“ říká Švýcar. „Jde o koncentraci, načasování, explozivitu. Dynamika musí být na nejvyšší úrovni,“ doplňuje Kolumbijec.

Japonsko – Chorvatsko: hrdina Livakovič! Chytil tři penalty a zařídil čtvrtfinále Video se připravuje ...

Kdo zahodil penaltu?

Šest pokutových kopů (během hry) zůstalo na fotbalovém mistrovství světa nevyužito. Mezi paliči najdete borce z největších.

Robert Lewandowski (Polsko)

Polsko - Mexiko 0:0 (brankář Ochoa)

Alphonso Davies (Kanada)

Belgie - Kanada 1:0 (Courtois)

Salem Al Dawsari (Saúdská Arábie)

Polsko - Saúdská Arábie 2:0 (Szczesny)

Lionel Messi (Argentina)

Polsko - Argentina 0:2 (Szczesny)

Andre Ayew (Ghana)

Ghana - Uruguay 0:2 (Rochet)

Harry Kane (Anglie)

Anglie - Francie 1:2 (Lloris)