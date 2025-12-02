Přečtený Priske připomíná Friise: divné tahy, co řešení? Měl by přijít zimní řez
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Když dokončoval poslední odpověď na tiskové konferenci po průšvihu s Pardubicemi, při níž odpovídal na dotaz, zda vůbec usne, pronesl trenér Sparty Brian Priske ve svém vždy solidním mediálním stylu: „Zítra je nový den. Už se těším, až se vzbudím a budeme hledat, co změnit, jak být lepší.“ Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>
To je – bezesporu – jeho každodenní úkol, jenže nyní výrazně umocněný. Sparta jede v neúspěšném módu. Vrátil se odér minulé sezony, kdy na lavici a možná nejostřeji sledovaném místě v českém fotbale seděl Lars Friis. Ten s týmem, který sice v létě slavně (naprosto bez ironie) pronikl do Ligy mistrů, ale pak se propadl do deprese výsledkové, herní, mentální, prostě všeobecné, přes některé záchvěvy kupříkladu na začátku jara, nepohnul.
V tuto chvíli se nezdá, že by na tom byl Priske lépe, měl medicínu, která zabere. Vždyť sešup trvá už od derby se Slavií, které se hrálo na Letné prakticky před dvěma měsíci. V něm a dalších šesti kolech ztratili rudí obludných dvanáct bodů.
Dostali se tedy na zisk necelých 43 procent, přitom kupříkladu v minulé sezoně došla Slavia k titulu s průměrným ziskem 2,57 bodu na jedno kolo. To je „maličko“ rozdíl, že? Logicky z toho vychází nynější odstup pěti bodů v tabulce, po derby přitom Sparta držela první figuru s náskokem sice jen jednoho punktu, ale pořád aspoň s nějakým.
Proč drsný útlum přišel?