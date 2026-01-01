Projekt potřetí, dvakrát Hlavatý v Pardubicích uspěl. Teď ho čeká nejtěžší fuška
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Roli tváře a hráče, který má posunout tým, zatraceně dobře zná. Zažil ho dvakrát v kariéře. Nyní jej čeká třetí díl seriálu zvaného Michal Hlavatý, projekt. Pardubice ho vykoupily zpět z Liberce, aby byl velitelem při jejich průniku z klubů okopávaných až do špičky, ideálně k evropským pohárům.
Blonďatý záložník, jemuž nikdo ve fotbal neřekne jinak než až mazlivě Míšo, má pořád - přes všemožné pochyby - předpoklady, aby uspěl.
Jen není jisté, že přidá i nadstavbu. Co je tím myšleno? Šlo by o další krok, když první zadání bude odškrtnuto, splněno.
Při rekapitulaci jeho kariéry totiž na tuto linku narážíme. Pojďme si projít jeho - zatím - dvě zásadní angažmá. Plzeň nepočítejme, tam pouze jako junák paběrkoval. V Mladé Boleslavi se rozlétl, ale nestrávil tam klíčovou část kariéry. To se stalo, nyní sedmadvacetiletému plejerovi, v Pardubicích a Liberci.
Působení na východě rozdělil na dvě části. Při prvním jako mladíček dorazil s cílem zlepšovat se. Pomoci týmu. Žádná velká očekávání, průlomové otázky. Jenže Hlavatý se brzy vedle šéfa Jana Jeřábka stal nepostradatelný. Pomohl k postupu do ligy, stal se nejlepším hráčem druhé nejvyšší soutěže.
Markou klubu, tedy tou pro budoucnost.
V tomto postavení byl ještě potvrzen, když se přes Viktorii a Boleslav vrátil. Tady je náš Míša, on nás povede v lize! Pozvedne nás! Pardubice měly jasno a Hlavatý úkol plnil. Tunil úroveň týmu i spoluhráčů (také svoji), přesto mužstvo dál a dál bojovalo o záchranu. Sám klučina s číslem 19 nebyl schopný vyhrabat ho mimo nebezpečné prostory.
To není hanba, hejt, jak se moderně říká, prostě to nešlo. Hlavatý však splnil cíl pardubické mise - a šel za lepším.
Hlavatý Liberec posunul
Liberec z něj, znovu, udělal značku. Podepsal přece Hlavatého, o němž se dumalo na Slavii i ve Spartě! Nový majitel Ondřej Kania z něj vytvořil - podobně jako Pardubice při druhé etapě - hlavní hráčskou postavu klubu, Hvězdy severu.
I pod Ještědem to Hlavatý zvládl, i když poslední týdny podzimní sezony, kdy vypadl ze sestavy, tomu nenapovídaly. Vždyť i Jan Nezmar, ředitel klubu, mezi řečí zmínil, že je sporému střeďákovi třeba poděkovat. Slovan už to udělal velmi dobrou smlouvou, ale ani další gesto nebude od věci.
Hlavatý totiž (a to bez výhrad) Liberci pomohl. Posunul ho, zvedl kvalitu, nároky, dodával je ve chvílích, kdy ještě tým nebyl na takové úrovni. Podobně jako třeba Ewerton v Baníku. I když se na jaře zranil, Ostrava šlapala, protože on ji zásadně pomohl rozjet. Motory byly rozžhavené. Tomáš Rigo, Jiří Boula, Matěj Šín a další to zvládli i bez něj. Jak si vedou Chachaři v totom ligovém ročníku, je už jiný příběh.
Narozdíl od nich se Liberec rozjel. Jenže už bez Hlavatého, který vypadl z rotace. Možná až trochu nedůstojně. Proto se vrací k řece Labe, do sousedství zimního stadionu, kde vládne upovídaný miliardář Petr Dědek.
Tady ho čeká další výzva, challenge v řeči jeho generace. Zase je tváří projektu, jenže už ho nejde jen rozjet. Našlápnuto je, nutnost velí přidat vyšší obrátky.
Zvládne to Hlavatý? Dvakrát uspěl, teď je před ním hora vysoká.
Hlavatý v Liberci
Chance Liga 2024/25
- Zápasy: 29
- Minuty: 2493
- Góly: 5
- Asistence: 5
- xG/na zápas: 3,39/0,12
- Střely na zápas/na bránu: 1,34/37,8 %
- Přihrávky na zápas/úspěšné: 34,3/76,5 %
- Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 4,06/51,6 %
- Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšné: 4,06/51,6 %
- Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 3,66/60,7 %
Chance Liga 2025/26
- Zápasy: 16
- Minuty: 1246
- Góly: 1
- Asistence: 4
- xG/na zápas: 1,96/0,14
- Střely na zápas/na bránu: 0,87/33,3 %
- Přihrávky na zápas/úspěšné: 44,21/77,1 %
- Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 5,7/60,8 %
- Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšné: 3,1/47,7 %
- Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 5,88/57,1 %
Zdroj: Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu