Vojtova čísla, věk i povaha slibují velké věci. Roli hraje konkurence, šance přijdou
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Sparťanští fans se rozdělili na dva tábory. Jeden slaví: Konečně! Tomáš Rosický se utrhl a vysázel velké peníze za posilu z české ligy. Druhý oponuje: Vždyť ten kluk za to nestojí, poměry jsou v domácí soutěži poblázněné.
Jak to tedy je? Je dobrý nápad poslat za jedenadvacetiletého Matyáše Vojtu do Mladé Boleslavi postupně skoro 120 milionů korun a udělat z něj nejdražšího plejera, který kdy přestupoval mezi českými adresami?
Odpověď je složitá, ovlivní ji mnoho faktorů, především však hráč sám. Našlápnuto rozhodně má. Už na jaře by se mohl – a měl – zařadit mezi důležité muže mužstva kouče Briana Priskeho.
Tady jsou faktory, proč by to tak mělo být. K tomu i rozličná protivenství.
Začněme klady, plusy. Vojta je hráč, o němž byla Sparta dlouhodobě přesvědčena