Vojtova čísla, věk i povaha slibují velké věci. Roli hraje konkurence, šance přijdou

Král Šulcík I., správná reakce Baníku a Rosického Vojta. Vrátí se Slavii „starý" Jurásek?
Matyáš Vojta po boku Tomáše Rosického podepisuje smlouvu se Spartou
Matyáš Vojta, nová posila Sparty, po boku Tomáše Rosického
Matyáš Vojta podepisuje smlouvu se Spartou
Matyáš Vojta se v Hradci gólově prosadil
Radost boleslavských hráčů Tomáše Ladry a Matyáše Vojty v Konferenční lize proti Betisu
Matyáš Vojta po boku Tomáše Rosického podepisuje smlouvu se Spartou
Jiří Fejgl
Blogy
Vstoupit do diskuse (3)

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Sparťanští fans se rozdělili na dva tábory. Jeden slaví: Konečně! Tomáš Rosický se utrhl a vysázel velké peníze za posilu z české ligy. Druhý oponuje: Vždyť ten kluk za to nestojí, poměry jsou v domácí soutěži poblázněné.

Jak to tedy je? Je dobrý nápad poslat za jedenadvacetiletého Matyáše Vojtu do Mladé Boleslavi postupně skoro 120 milionů korun a udělat z něj nejdražšího plejera, který kdy přestupoval mezi českými adresami?

Odpověď je složitá, ovlivní ji mnoho faktorů, především však hráč sám. Našlápnuto rozhodně má. Už na jaře by se mohl – a měl – zařadit mezi důležité muže mužstva kouče Briana Priskeho.

Tady jsou faktory, proč by to tak mělo být. K tomu i rozličná protivenství.

Začněme klady, plusy. Vojta je hráč, o němž byla Sparta dlouhodobě přesvědčena

