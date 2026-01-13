Přehrál Dioufa, zářil v pohárech, ale... Preciado jako flop, nebo hop? Téma na hádku
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Když si vyslechne Tomáš Rosický, sportovní šéf Sparty, otázku, či spíše názor, že je Angelo Preciado přestupový flop, tedy neúspěch, zakaboní se. A odpoví velmi rázně. Dokonce i opakovaně: „Opravdu ne. To si fakt nemyslím!" Tak promluvil v klasickém rozhovoru pro deník Sport i při videointerview pro Ligu naruby.
Stojí si za tím, že ekvádorský wingbek, který se přes svou nevyrovnanou výkonnost stal jedním z nejsledovanějších hráčů letenského výběru, prokázal během dvou a půl let, co strávil v Česku, úroveň.
Nyní se však Preciadův čas v zemi ve středu Evropy pomalu uzavírá, v Brazílii dolaďuje přesun do slavného Mineira. Tedy posun na (v jeho očích) větší i lukrativnější adresu, po němž celou dobu nepokrytě prahnul.
Přání se mu splní. Pro Spartu, potažmo pro českou ligu, je však zásadní, zda hráč s takovým profilem, zkušenostmi i kvalitou pozvedl tuzemské poměry. Jestli se prostě a jednoduše jeho nákup i péče o něj, která byla občas velmi složitá, vyplatily.
Zkoumání lze začít jedním z nezapomenutelných zápasů, jež Amigo, jak mu přezdívali spoluhráči, i když on sám přezdívku úplně nemusel, absolvoval v první části svého angažmá.
Když vyučoval Dioufa...
Na konci února 2024 se konalo čtvrtfinále tuzemského poháru. Letenští dorazili do Edenu, derby se Slavií přišlo pro atraktivitu druhé domácí soutěže