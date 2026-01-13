Předplatné

Přehrál Dioufa, zářil v pohárech, ale... Preciado jako flop, nebo hop? Téma na hádku

Jiří Fejgl
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Když si vyslechne Tomáš Rosický, sportovní šéf Sparty, otázku, či spíše názor, že je Angelo Preciado přestupový flop, tedy neúspěch, zakaboní se. A odpoví velmi rázně. Dokonce i opakovaně: „Opravdu ne. To si fakt nemyslím!“ Tak promluvil v klasickém rozhovoru pro deník Sport i při videointerview pro Ligu naruby. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

Stojí si za tím, že ekvádorský wingbek, který se přes svou nevyrovnanou výkonnost stal jedním z nejsledovanějších hráčů letenského výběru, prokázal během dvou a půl let, co strávil v Česku, úroveň.

Nyní se však Preciadův čas v zemi ve středu Evropy pomalu uzavírá, v Brazílii dolaďuje přesun do slavného Mineira. Tedy posun na (v jeho očích) větší i lukrativnější adresu, po němž celou dobu nepokrytě prahnul.

Přání se mu splní. Pro Spartu, potažmo pro českou ligu, je však zásadní, zda hráč s takovým profilem, zkušenostmi i kvalitou pozvedl tuzemské poměry. Jestli se prostě a jednoduše jeho nákup i péče o něj, která byla občas velmi složitá, vyplatily.

Zkoumání lze začít jedním z nezapomenutelných zápasů, jež Amigo, jak mu přezdívali spoluhráči, i když on sám přezdívku úplně nemusel, absolvoval v první části svého angažmá.

Když vyučoval Dioufa...

Na konci února 2024 se konalo čtvrtfinále tuzemského poháru. Letenští dorazili do Edenu, derby se Slavií přišlo pro atraktivitu druhé domácí soutěže

Vstoupit do diskuze (6)

