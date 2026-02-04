Birmančevič opouští Spartu a plní si touhu. Ideální řešení - pozdě, ale přece
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Končí, minimálně na půl roku, ale asi všichni cítí, že jednou provždy se trhá svazek, který začal ještě dříve, než je všeobecně známo. Veljko Birmančevič, jeden z nejvýraznějších mužů éry Briana Priskeho, odchází na hostování s opcí do španělského Getafe. Dočkal se splnění tužby, již veřejně prezentoval už minimálně rok a půl.
Je dobře, že dostal zelenou plus našel velmi dobré angažmá. Ne, vztah se Spartou se nezpřetrhal, nýbrž vyčerpal. Pro obě strany bude rozchod osvěžení. Pro útočníka bude nová adresa výzva, nebo challenge, jak říká jeho generace. Pro Spartu únik ze spoléhání se na to, zda „Birma“ bude zdravý, v náladě, nachystaný.
John Mercado už se třese na velkou roli…
Není divu, že rozchod může být jako živá voda. Sparta je v Srbově mysli už déle než od léta 2023, kdy jej sportovní ředitel Tomáš Rosický přivedl z Toulouse na výpůjčku, která se o rok později změnila na trvalý přestup. Letenští zaplatili celkově necelých 80 milionů korun, první milion eur za hostování.
Jenže Rosický sondoval hráčovu dostupnost už mnohem dříve, konkrétně na přelomu roků 2020 a 2021, kdy útočník působil ve známém transferovém klubu Čukarički. Okolnosti ho však nakonec poslaly do Malmö a později do Francie, odkud jej Sparta přivedla v souladu se svou filozofií.