Irving? Osvědčená taktika v akci: Rosického typický nákup, Priskeho typický záložník

Andrew Irving v akci za Spartu
Andrew Irving v akci za SpartuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Andy Irving při svém debutu za Spartu
Andrew Irving (vlevo) slaví gól kapitána Sparty Lukáše Haraslína
Lukáš Haraslín slaví s Andym Irvingem
Andrew Irving v akci za Spartu
Andrew Irving v akci za Spartu
Andrew Irving v akci za Spartu
Fotbalisté Sparty i s kapitánem Lukášem Haraslínem trénují v Marbelle
Jiří Fejgl
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | V tomhle kšeftu se potkaly už několikrát potvrzené tužby i způsoby dvou nejdůležitějších mužů. Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický provedl svou typickou akci a přivedl trenérovi Brianu Priskemu jeho typického hráče.

Přesto nejde o akt bez překvapení. Sparta v případě Andrewa Irvinga poprvé sáhla do Premier League, soutěže největší. To je posun. Jinak se pohybovala v klasickém nastavení.

Začněme typem přestupu. Rosický zvolil taktiku, kterou zkusil už ve vícero případech. A najdeme rozhodně hráče, u kterých se vyplatila. V jednání se zrcadlí nátura sparťanského sportovního šéfa - on nikdy nebude střelec, který seká posily hlava nehlava. Dumá, rozmýšlí, ověřuje.

A také rád sahá do větších soutěží, bere je jako důkaz kvality hráče. Jenže z nich nemůže - logicky kvůli ceně - dotáhnout hvězdy, lídry. Proto bere borce bez vytížení, nabídne jim restart kariéry, a k tomu možný budoucí posun.

Takhle se svým týmem dodal do kabiny Dávida Hancka, Lukáše Haraslína, Qazima Laciho, Veljka Birmančeviče. V prvních dvou případech sahal do Serie A, tedy do Itálie, Laciho s Birmančevičem přivedl z francouzské Ligue 1. Všichni se vyplatili, Háncko velmi výrazně finančně, další zejména sportovně.

Irving rovněž přichází s vidinou vlastního rozvoje. Ve Spartě chce mimo jiné demonstrovat, že patří do kádru reprezentace pro letní mistrovství světa v Mexiku, Spojených státech amerických a Kanadě. Skotové mají účast zajištěnou, on sám se drží v širším kádru - na srazy jezdí, ale zatím pouze jednou naskočil do utkání.

Aby se mu to zadařilo, potřebuje samozřejmě pevně uchopit místo v základní sestavě plus dodat výkony, čísla, strhnout na sebe pozornost. Už jeho životopis nabízí variantu úspěchu. Přišel přece z Premier League! Navíc předtím v rakouské lize táhl Klagenfurt. A k tomu zapadá do Priskeho představy ideálního středního záložníka.

Je stabilní, technicky na výši, žádný janek. Z této škatulky vyskakovali za éry dánského trenéra Lukáš Sadílek, Qazim Laci, mírně také Santiago Eneme. Ale třeba čtveřice Irving, Kaan Kairinen, Sivert Mannsverk a Magnus Kofod Andersen má mraky shodných vlastností, dovedností i pár neduhů.

Irving je zkrátka Priskeho (i Rosického) značka.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta21135341:2344
3Plzeň22125542:2841
4Jablonec21116428:2039
5Liberec2197536:2234
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians22651119:2923
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

