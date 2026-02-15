Irving? Osvědčená taktika v akci: Rosického typický nákup, Priskeho typický záložník
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | V tomhle kšeftu se potkaly už několikrát potvrzené tužby i způsoby dvou nejdůležitějších mužů. Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický provedl svou typickou akci a přivedl trenérovi Brianu Priskemu jeho typického hráče.
Přesto nejde o akt bez překvapení. Sparta v případě Andrewa Irvinga poprvé sáhla do Premier League, soutěže největší. To je posun. Jinak se pohybovala v klasickém nastavení.
Začněme typem přestupu. Rosický zvolil taktiku, kterou zkusil už ve vícero případech. A najdeme rozhodně hráče, u kterých se vyplatila. V jednání se zrcadlí nátura sparťanského sportovního šéfa - on nikdy nebude střelec, který seká posily hlava nehlava. Dumá, rozmýšlí, ověřuje.
A také rád sahá do větších soutěží, bere je jako důkaz kvality hráče. Jenže z nich nemůže - logicky kvůli ceně - dotáhnout hvězdy, lídry. Proto bere borce bez vytížení, nabídne jim restart kariéry, a k tomu možný budoucí posun.
Takhle se svým týmem dodal do kabiny Dávida Hancka, Lukáše Haraslína, Qazima Laciho, Veljka Birmančeviče. V prvních dvou případech sahal do Serie A, tedy do Itálie, Laciho s Birmančevičem přivedl z francouzské Ligue 1. Všichni se vyplatili, Háncko velmi výrazně finančně, další zejména sportovně.
Irving rovněž přichází s vidinou vlastního rozvoje. Ve Spartě chce mimo jiné demonstrovat, že patří do kádru reprezentace pro letní mistrovství světa v Mexiku, Spojených státech amerických a Kanadě. Skotové mají účast zajištěnou, on sám se drží v širším kádru - na srazy jezdí, ale zatím pouze jednou naskočil do utkání.
Aby se mu to zadařilo, potřebuje samozřejmě pevně uchopit místo v základní sestavě plus dodat výkony, čísla, strhnout na sebe pozornost. Už jeho životopis nabízí variantu úspěchu. Přišel přece z Premier League! Navíc předtím v rakouské lize táhl Klagenfurt. A k tomu zapadá do Priskeho představy ideálního středního záložníka.
Je stabilní, technicky na výši, žádný janek. Z této škatulky vyskakovali za éry dánského trenéra Lukáš Sadílek, Qazim Laci, mírně také Santiago Eneme. Ale třeba čtveřice Irving, Kaan Kairinen, Sivert Mannsverk a Magnus Kofod Andersen má mraky shodných vlastností, dovedností i pár neduhů.
Irving je zkrátka Priskeho (i Rosického) značka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|4
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu