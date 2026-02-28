Předplatné

Sparta potřebuje složitou bestii. Proč Kuchta odrazuje Priskeho s Rosickým?

Brian Priske v debatě s Janem Kuchtou
Brian Priske v debatě s Janem Kuchtou
Rozčarovaný výraz sparťanského útočníka Jana Kuchty
Sparťan Jan Kuchta uhání s míčem na branku Ústí
Útočník Sparty Jan Kuchta v zápase proti Ústí nad Labem
Jan Kuchta poslal k zemi pardubického brankáře Luku Charatišviliho
Vítězná euforie Jana Kuchty
Jan Kuchta lituje neproměněné šance proti Slovácku
Jan Kuchta na tréninku před vstupem do Konferenční ligy
Jiří Fejgl
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Je na druhé koleji, vlastně spíše třetí. O tom není pochyb. Jan Kuchta ve Spartě paběrkuje, na jaře strávil na place nicotných devatenáct minut, dorazil do jasného zápasu s Duklou jako střídající za Albiona Rrahmaniho, když další z jeho konkurentů, novic Matyáš Vojta, nemohl jít do hry kvůli karetnímu trestu.

Pro hvězdu, reprezentanta, ještě před časem jednu z hlavních tváří klubu, tahouna při dvou titulových jízdách, je to potupa. Bez přehánění.

Přitom nyní by se mohl hodit, na Letnou přijede jeho oblíbený sok. Baníku nastřílel v devíti setkáních těchto rivalů čtyři branky a přihodil tři asistence. Jenže… 

