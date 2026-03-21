Hříchy Briana P. Chybí hlavně vášeň, spojení s Rosickým už není bez mráčků
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Sám ví, že zažívá zpropadené období. Až nehodné svého jména ve spojení se Spartou. Proto je nervózní, proto kupříkladu zbytečně nakvašeně reagoval na otázku, jak silnou cítí vlastní pozici v klubu. Z Briana Priskeho, krále Letné, je muž, jehož budoucnost je zamračená, šedá. Viníkem druhé sezony v řadě, která skončí pro tuzemský velkoklub špatně, však není jen on sám.
Pamatujete si Priskeho z prvního období? Byl jako sopka, plný energie, zarputilosti, zájmu, vtažen do klubu, který před příchodem do Prahy znal jen zpovzdálí. Pozvedl českou ligu, ihned se stal společně se slávistickým rivalem i kolegou Jindřichem Trpišovským jejím primárním protagonistou.
Jsou tak odlišní, ale v té době byli stejní v jedné základní věci. V zápalu, vášni, kterou dokázali předat svým mančaftům. Priske díky tomu dvakrát sebral titul, přidal double a nachystal tým, který jeho kolega Lars Friis přivedl do Ligy mistrů.
Prostě zvládl bezesporu velké až neskutečné věci. Po letech marasmu symbolizovaných především šíleností, již rozpoutala parta kolem Andrey Stramaccioniho, s níž se pak pral v té době totálně nezkušený sportovní ředitel Tomáš Rosický, udělal z rudých zase hrdé společenství.