Zemřel nedávný člen výkonného výboru FAČR (†60). Most mezi rozhádanými ve fotbalové vládě
VZPOMÍNKA JIŘÍHO FEJGLA | Některé zprávy se nečtou lehce. Tahle k nim patří. Umřel Václav Andrejs, ještě v minulém období člen výkonného výboru asociace, tedy fotbalové vlády nad Českem. Podlehl rakovině, bylo mu šedesát let.
„Pro Václava Andrejse nebyl fotbal jen sportem, ale skutečným posláním. Jeho lidský přístup, férovost a respekt k ostatním z něj činily nejen uznávaného kolegu, ale především výjimečného člověka, kterého si vážili napříč celým fotbalovým hnutím,“ řekl předseda asociace David Trunda.
Buďme však trochu osobní. S Vaškem či Václavem, ve fotbale se mu říkalo oběma verzemi, jsem prožil dobrých dvanáct let intenzivní spolupráce. Pro fotbalový svaz Královéhradeckého kraje jsem chystal časopis Fotbal v kraji, který byl výjimečný, nikde v Česku takový týdeník nevycházel.
V úterý jste měli ve schránce aktuální výsledky (nezapomeňte, že začínal v době, kdy internet nejel v takovém rozsahu), rozhovory, fotky… Vašek na časopis dbal, chtěl v něm vidět prcky, mládež, nižší soutěže. Pro fotbal totiž žil, i když ho nedělal profesionálně.
Jasně, mohou se ozvat hlasy o jeho působení v roli rozhodčího, v němž to dotáhl do třetí ligy. Zažil ta nejdivočejší léta v tuzemsku, v tom prostředí se pohyboval, znal ho. To není obžaloba, ale ani obhajoba…
V roli předsedy byl - samozřejmě - vyzdvihován i kritizován. Tomu se líbilo ono, druhému se nepozdávalo něco jiného. Přesto Vašek pro fotbal v kraji (tentokrát s malým f na začátku) dělal, co mohl. Občas i ústupky, potřeboval peníze pro krajské výběry, projekty, trenéry mládeže, a tak na velkých valných hromadách hlasoval v davu. Jinak to ostatně v té době - bohužel - nešlo.
Posléze se vyšvihl až do výkonného výboru, kde chvílemi působil jako síla středu mezi znesvářenými stranami. Takový byl. Nikam nespěchal, vyslechl si rozličné názory nebo nápady. Nereagoval potrefeně, unáhleně. To občas ve fotbale schází…
Byl to dobrej chlap. Čest jeho památce!