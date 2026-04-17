Ubrat stopery, nestíhají. Smetana musí v Baníku udělat změnu. Oživit zbraň z Bohemky

Zdroj: Michal Beránek (Sport)
Jiří Fejgl
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Ladislav Škorpil, bard mezi trenéry, to vždycky čekal. Jakmile proti jeho týmu nastoupil borec, který za něj v minulosti kopal, problémy byly na světě. „Zákon schválnosti,“ vysvětloval uznávaný muž.

V případě Baníku se lze však od jeho teze odpíchnout. Mužstvo potřebuje po výbuchu v Jablonci impuls, přijedou Bohemians. A Ostrava v zimě sebrala zelenobílým jejich nejlepšího hráče, zlákala ho - samozřejmě - na tuze lukrativní kontrakt.

Vlasij Sinjavskij však kvůli zranění zvládl za nový klub jen dva starty, první epizodní proti Slavii, poté truchlohru v Jablonci. Byl to průšvih výsledkový i herní, skóre 4:1 pro domácí je vypovídající. Jenže také Estonec strádal, nastoupil totiž na místě, které pro něj není komfortní.

Levého wingbeka hrál už ve Slovácku, občas rovněž křídlo. Jaroslav Veselý, trenér Bohemians a stínový sportovní ředitel, ho zlákal do Prahy na ideu, že bude hrát klasického beka ve čtyřce. Blonďák s rozpustilým účesem pookřál a na podzim 2025 byl jedním z nejlepších hráčů ligy.

Jenže v Baníku při první šanci musel skousnout pozici, která mu nesedí. I když je zvučná posila, trenér Ondřej Smetana nekoukal na jeho potřeby, snažil se ho napasovat do rozestavení, které mu nesedí.

Bohužel pro Baník, tenhle systém nekonvenuje ani s potřebami samotného mužstva. Sinjavskij budiž důkazem, možná i symbolem.

Jaké má kouč možnosti?

I když základní formace není podle některých trenérů klíčová, opak je pravda. Oni to vědí, jen poukazují na další zásahy v zápase. Z prvotního nastavení totiž tým vychází, v něm má mít jistotu. A to je v případě Baníku protimluv. Sestava se třemi stopery mu nesedí, což je diplomatické slovo.

Smetana prostě musí udělat změnu. Defenzivní trojka byla v Jablonci odhalena, schází jí zásadní atribut dnešního fotbalu rychlost. Sinjavskij byl na levém wingbeku zabitý. Potřebuje mít prostor před sebou, být otočený směrem k bráně soupeře, ne bokem nebo dokonce zády, což se mu stávalo. Pak může přinést schopnosti jednoho z nejlepší driblérů v lize.

Trenér jednoznačně možnosti má. Leváka stopera Karla Pojezného, k němu univerzála Ondřeje Kričfalušiho, jenž si i přes mizérii drží úroveň. Vlevo zmiňovaný Estonec, vpravo Abdullahi Bewene, který dodá rychlost, tak chybějící vlastnost.

Dále lze vrátit přes rozpačité výkony do hry válečníka Jiřího Boulu, k němu postavit Davida Planku, který už z dob v Karviné radši operoval na pozici osm než na desítce. V útoku alternativy jsou, kvalita sedí i na lavici.

Zásadní je však udělat změnu, zatřást poměry. Jinak Baník bez zaujetí klouže k baráži, možná i sestupu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň28148649:3350
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc281171031:3140
8Karviná281131441:4736
9Pardubice28981135:4535
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav287101141:5231
12Bohemians28861422:3530
13Teplice286111127:3429
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla283111417:3920
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Doporučujeme

Články z jiných titulů