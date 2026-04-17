Ubrat stopery, nestíhají. Smetana musí v Baníku udělat změnu. Oživit zbraň z Bohemky
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Ladislav Škorpil, bard mezi trenéry, to vždycky čekal. Jakmile proti jeho týmu nastoupil borec, který za něj v minulosti kopal, problémy byly na světě. „Zákon schválnosti,“ vysvětloval uznávaný muž.
V případě Baníku se lze však od jeho teze odpíchnout. Mužstvo potřebuje po výbuchu v Jablonci impuls, přijedou Bohemians. A Ostrava v zimě sebrala zelenobílým jejich nejlepšího hráče, zlákala ho - samozřejmě - na tuze lukrativní kontrakt.
Vlasij Sinjavskij však kvůli zranění zvládl za nový klub jen dva starty, první epizodní proti Slavii, poté truchlohru v Jablonci. Byl to průšvih výsledkový i herní, skóre 4:1 pro domácí je vypovídající. Jenže také Estonec strádal, nastoupil totiž na místě, které pro něj není komfortní.
Levého wingbeka hrál už ve Slovácku, občas rovněž křídlo. Jaroslav Veselý, trenér Bohemians a stínový sportovní ředitel, ho zlákal do Prahy na ideu, že bude hrát klasického beka ve čtyřce. Blonďák s rozpustilým účesem pookřál a na podzim 2025 byl jedním z nejlepších hráčů ligy.
Jenže v Baníku při první šanci musel skousnout pozici, která mu nesedí. I když je zvučná posila, trenér Ondřej Smetana nekoukal na jeho potřeby, snažil se ho napasovat do rozestavení, které mu nesedí.
Bohužel pro Baník, tenhle systém nekonvenuje ani s potřebami samotného mužstva. Sinjavskij budiž důkazem, možná i symbolem.
Jaké má kouč možnosti?
I když základní formace není podle některých trenérů klíčová, opak je pravda. Oni to vědí, jen poukazují na další zásahy v zápase. Z prvotního nastavení totiž tým vychází, v něm má mít jistotu. A to je v případě Baníku protimluv. Sestava se třemi stopery mu nesedí, což je diplomatické slovo.
Smetana prostě musí udělat změnu. Defenzivní trojka byla v Jablonci odhalena, schází jí zásadní atribut dnešního fotbalu rychlost. Sinjavskij byl na levém wingbeku zabitý. Potřebuje mít prostor před sebou, být otočený směrem k bráně soupeře, ne bokem nebo dokonce zády, což se mu stávalo. Pak může přinést schopnosti jednoho z nejlepší driblérů v lize.
Trenér jednoznačně možnosti má. Leváka stopera Karla Pojezného, k němu univerzála Ondřeje Kričfalušiho, jenž si i přes mizérii drží úroveň. Vlevo zmiňovaný Estonec, vpravo Abdullahi Bewene, který dodá rychlost, tak chybějící vlastnost.
Dále lze vrátit přes rozpačité výkony do hry válečníka Jiřího Boulu, k němu postavit Davida Planku, který už z dob v Karviné radši operoval na pozici osm než na desítce. V útoku alternativy jsou, kvalita sedí i na lavici.
Zásadní je však udělat změnu, zatřást poměry. Jinak Baník bez zaujetí klouže k baráži, možná i sestupu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu