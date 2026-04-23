Úkaz Jawo: v hlavě má Zlatý míč, je varianta pro velké. Kdo ho má mít na seznamu?
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Dobře naladěn seděl na tiskové konferenci, což nebyl žádný div. Jeho tým právě doslova projel (Mladou Boleslav totiž přejel) do finále domácího poháru. Trenér Jablonce Luboš Kozel dostal od Sportu dotaz na útočníka Lamina Jawa. „Neroste náhodou pro větší svět,“ zněla otázka.
Kouč se usmál a pak odpověď převedl do vtipu. „Myslím, že už to stačí, vysoký je dost,“ usmál se strůjce dvou zelenobílých perfektních sezon, když připomněl 191 centimetrů gambijského střelce.
Jeho trumf právě rozhodl semifinále poháru, Jablonec poslal do posledního zápasu soutěže v Hradci Králové. V sezoně se trefil podesáté, jenže to není vše. Lamin Jawo roste, v jedenatřiceti je z něj naprosto špičková devítka tuzemské scény.
Ke gólům přihazuje pracovitost v presinku, má neuvěřitelně vymakané odebírání míče, poradí si jeden na jednoho, perfektně kooperuje s Filipem Zorvanem, navíc je tvrdý i odolný.
K tomu přidejte jeho chování. Neprská, nedělá problémy, perfektně mluví česky. Několikrát se velmi sofistikovaně vyjádřil k problému rasismu v tuzemské lize. Ne uraženě, nýbrž věcně a kultivovaně. Přitom v kabině, kde černý humor všeho druhu doslova bují (nemyslete si, že ne), fóry v klidu přijme, vrátí. Na rozdíl od jiných, že…
Jen občas mírně vypne, především když dá gól. „Pro nás je nejlepší, kdyby je střílel v poslední minutě, on si pak myslím, že vyhraje Zlatý míč,“ smál se spoluhráč Zorvan. I to však Jawo postupně odbourává, viz poslední ukázkový výkon.
Přes vyšší věk by měl být tenhle úkaz ze severu na seznamech největších klubů, myšleno pražská „S“ i Plzeň. Cenovku nebude mít kosmickou, kvalitu může dodat vysokou i zaručenou.