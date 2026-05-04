Priskeho výbušné výroky? Diplomat z Letné je pryč, před derby chce mobilizaci
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Trenér Brian Priske byl vždy diplomat, nikdy nehodnotil jednotlivé fotbalisty, tedy ty, kteří nedodali očekávaný výkon. Při pozitivech se naopak rozplýval. Mluvil uctivě o soupeřích, nerad se pouštěl do kontroverzí. To snad jedině v případě, kdy chránil svůj tým, Spartu. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Po návratu - tedy po roční pauze zaplněné nedokončenou štací ve Feyenoordu Rotterdam - navíc ještě přibrzdil. Sice rád vysvětlí své nápady, záměry, ale je viditelně uzavřenější. Občas dodá očekávané odpovědi, i když tenhle pocit může přinést i fakt, že je v Česku už zavedený, žádná novinka.
Prostě jsme si všichni zvykli.
Brian Priske přesto umí překvapit, jak ukázal v neděli večer. Po výhře 2:0 nad Jabloncem v prvním kole nadstavby, která Letenským prakticky pojistila konečné druhé místo v tabulce, vyslal do světa dva výbušné výroky.
V jeho podání znamenají bomby, vždyť Priske je společně se slávistickým kolegou Jindřichem Trpišovským rozhodně nejsledovanější postavou soutěže. Hráče nevyjímaje, hlavní hvězdy sedí na lavičkách pražských S. Tak to je od chvíle, kdy dánský kouč dorazil na Letnou. Stalo se to v létě 2022, ihned zapsal dva tituly a triumf v poháru.
V této sezoně je zpět. Tady je výčet: propadl v domácím poháru, v lize skončí druhý, v Konferenční lize měl vyšší cíle než osmifinále. Pozorovatelé - a to i z řad sparťanských fans - mluví o tom, že není tak energický, což se ostatně projevuje i na pozápasových hodnoceních. Jenže v neděli se objevila výjimka, osmačtyřicetiletý kouč se rozjel.
Našel si dvě témata, která okomentoval velmi vehementně, až nečekaně tvrdě.