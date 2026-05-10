Mela, která ovlivní budoucnost ligy. Zdevastovali ji „fanoušci“ vládnoucího klubu
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Totální kolaps všeho, co liga vybudovala. Ostuda, nechutnost, skandál, vlastně i podraz přišly v zápase, kdy se mělo slavit. Ale lze se tomu divit? Derby Slavia - Sparta ve druhém kole nadstavbové Skupiny o titul nebylo dohráno za stavu 3:2 pro domácí, protože slávistická (prý) podporující skupina vtrhla na hřiště. Chovala se jako zvěř, k průšvihu však utkání tak nějak spělo. ONLINE ze skandálně ukončeného derby ZDE>>>
David Douděra vyběhne na rozcvičku a jako smyslů zbavený hecuje fanoušky. Pak dostane po vystřídání červenou kartu na lavici, ale ještě předtím předvede totálně unfair kousek, kdy ze zámezí bleskově skočí na hřiště a ukazuje, že má křeče. Jen aby Sparta nemohla rychle při přesilovce rozehrát aut.
Tomáš Chorý opět atakuje Asgera Sörensena, už potřetí v kariéře ho trefí do hlavy, tentokrát loktem, je vyloučen. Diví se, ještě se válí po zemi, snaží se ukázat, že on také dostal v souboji naloženo. Je to ubohé.
Stejně tak chování sparťanského kotle. Ohně, urážky, dýmovnice, dělobuchy, vše jde opět přes hranici - a podobné je to na druhé straně.
Emoce stupňuje také stav. Slavia vede, výhra jí zajistí titul. Jenže sparťané tlačí, mají o jednoho muže víc. Po každém střetu, rohu, autu se soupeři hádají do krve. I když je situace totálně zřejmá. Ležící borce na trávníku těžko někdo spočítá, kupříkladu Michal Sadílek rozhodně nedostane od Andrewa Irvinga loktem, jak naznačuje. Hned poté se navíc směrem ke skotskému záložníkovi vrhne pořadatel a doráží na něj.
To už z Tribuny Sever slézají davy. Proč nikdo nestojí před nimi? Kde jsou pořadatelé, když už klub nechce provokovat policisty?
Pak už jede mela, která ovlivní budoucnost celé ligy. Její pověst bude zdevastovaná v tuzemsku i cizině. Je o to horší, že hlavním viníkem je klub, který ji už dva roky ovládá.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46