Společenstvo pěti bylo v Hradci odsouzeno k zániku. Tomek vládne všem. Logicky
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Když se začali ucházet o vstup do hradeckého fotbalového klubu, nazvali jsme jejich skupinu Společenstvo pěti. Byli si rovni, šli podobně za cílem jako Frodo, Gandalf, Aragorn a spol. v bájné trilogii Pán prstenů spisovatele J. R. R. Tolkiena. Jenže také oni se nakonec rozpadli…
Na druhou stranu fanoušci černobílého mužstva věří, že také pohádka o udatných Votrocích bude mít dobrý konec.
I když s Tolkienem se dá najít spíše temná spojitost. Rázem jeden vládne všem, tak jako prsten moci, který v neuvěřitelné story nakonec hobit Frodo s věrným kumpánem Samem zničili.
V Hradci se „pánem“ stal Ondřej Tomek, místní sportovec, hokejista, duší stále ještě kluk, jenže také jeden z nejbohatších Čechů.
Podle časopisu Forbes drží zakladatel portálu Centrum a investor majetek 34 miliard korun. V nynější vlně zámožných pánů v českém fotbale se řadí na čtvrté místo za Michala Strnada, Daniela Křetínského a Pavla Tykače, vlastně za svatou trojici klubů, které v tuzemsku vládnou posledních X let – tedy Plzeň, Spartu a Slavii.
Tomkovo aktuální postavení se však nezrodilo lehce, nýbrž v měsících, kdy to