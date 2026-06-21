Sparta jede v módu Kovář 2.0. Surovčík se nedá, kdo začne na Letné sezonu v bráně?
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Že přijde gólman, slíbil před časem Tomáš Rosický, sportovní ředitel a tvář Sparty. Když promluví na veřejnosti, jeho slova jsou ostře sledovaná. V tomto případě je zřejmé, že ještě více. Důvod? Peter Vindahl, dánský pavouk a házenkář, který vychytal titul na jaře 2024, ztratil auru vítěze i podporu opakovaně plných tribun na Letné.
Otázka byla a je zřejmá. Přijde tutová jednička, nebo si místo sebere Jakub Surovčík, který po Vindahlově zranění v jarním duelu s Hradcem Králové velmi pevně uchopil post, jenž rozhodně nepatří mezi jednoduché? Nic jasného není.
Ukazuje to příchod maďarského gólmana. Třiadvacetiletý Krisztián Hegyi měl nakročeno do Premier League plus k postu reprezentační jedničky. Nestalo se, má za sebou tak trochu rozporuplné období. Přesto ho Sparta bere do týmu.
Důvodů je několik.