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Sparta jede v módu Kovář 2.0. Surovčík se nedá, kdo začne na Letné sezonu v bráně?

Kdo začne sezonu v bráně Sparty?
Kdo začne sezonu v bráně Sparty?Zdroj: koláž iSport.cz
Maďarský brankář Krisztián Hegyi
Krisztián Hegyi míří do Sparty
Krisztián Hegyi míří do Sparty
Jakub Surovčík se osvěžuje
Gólman Sparty Jakub Surovčík s míčem během zápasu
Gólman Sparty Jakub Surovčík v akci
Gólman Sparty na rozcvičce před zápasem s Plzní
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Jiří Fejgl
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KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Že přijde gólman, slíbil před časem Tomáš Rosický, sportovní ředitel a tvář Sparty. Když promluví na veřejnosti, jeho slova jsou ostře sledovaná. V tomto případě je zřejmé, že ještě více. Důvod? Peter Vindahl, dánský pavouk a házenkář, který vychytal titul na jaře 2024, ztratil auru vítěze i podporu opakovaně plných tribun na Letné.

Otázka byla a je zřejmá. Přijde tutová jednička, nebo si místo sebere Jakub Surovčík, který po Vindahlově zranění v jarním duelu s Hradcem Králové velmi pevně uchopil post, jenž rozhodně nepatří mezi jednoduché? Nic jasného není.

Ukazuje to příchod maďarského gólmana. Třiadvacetiletý Krisztián Hegyi měl nakročeno do Premier League plus k postu reprezentační jedničky. Nestalo se, má za sebou tak trochu rozporuplné období. Přesto ho Sparta bere do týmu.

Důvodů je několik. 

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