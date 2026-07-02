Selhala hlavní postava. Nedvěd. Divíte se? Reprezentační chaos jde především za ním
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Dorazil jako garant pořádku. Přeslavné jméno, které mělo dodat nejen hráčské zkušenosti z velkého světa. Pavel Nedvěd. Chaos, jenž se strhl kolem národního mužstva okolo účasti na mistrovství světa, včetně kotrmelců, po nichž byl nakonec vyhozen trenér Miroslav Koubek (kdo kouče zná, rozhodně nevěří dohodě ani za mák), jde však za ním. Z funkce nazvané generální manažer reprezentací by měl okamžitě sám odejít, nebo být odvolán. I když má reprezentaci ve své gesci předseda David Trunda, Nedvěd je hlavní hybná síla. Nebo by spíš měl být…
Jenže připustil nastavení přímo vedoucí k neúspěchu. Jasně, nemůže za to, že reprezentanti za světem zaostávají v dovednostech, pohybové kultuře. Je však vinen v několika bodech.
Zaprvé měl zasáhnout, když sledoval, kam se dostala atmosféra uvnitř a kolem mužstva. Byla toxická, jak ji popsal i deník Sport. V tu chvíli je jasné, že úspěch nemůže přijít, notabene pro zemi, jejíž filozofie byla vždy založená na kolektivním výkonu, zjednodušeně se říká „kabině“. Jakýkoliv rozkol se ihned projeví, a to zejména na tom největším jevišti, tedy na mundialu. Tady není čas ani prostor na chyby, všichni jdou po hlavě za cílem.
Zadruhé nezvládl komunikaci - a to už podruhé. Když vybíral nástupce Ivana Haška, obvolal v nadsázce půl světa, aby sehnal kouče ze zahraničí, přesto pak tvrdil, jak měl jasno o Koubkovi. Kroky vysvětloval nepřesvědčivě. To však nebylo nic proti zmatku rozpoutaném po šampionátu. Koubek bude trenérem, je to můj favorit. Za tři dny je to jinak. Nesystematičnost volající do nebe.
Neskutečně arogantní je také jeho výrok