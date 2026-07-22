Sparta se mění, tvoří české jádro. Cizinci jako doplněk? Ano, ale rozdílový
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Je to mančaft postavený na cizincích, traduje se o Spartě poslední roky. Dlouho zdaleka nešlo o scestný názor, jenže jeho podstata čím dál víc mizí. Stavitelé týmu, tedy zejména sportovní ředitel Tomáš Rosický s koučem Brianem Priskem, totiž postupně tvoří české jádro, ba co víc jeho hlavní součástí jsou odchovanci.
V kádru jich je i s Pavlem Kadeřábkem a Ondřejem Penxou osm. O slovo se však hlásí především skupina složená z Adamů Karabce a Ševínského, Matěje Ryneše, Martina Suchomela, Patrika Vydry i Huga Sochůrka, které doplňuje brankář Jakub Surovčík, sice někdejší slávista, ale jejich velký parťák. Všichni (s výjimkou Sochůrka) se dostávají do věku, kdy mají být silnější, výraznější, s velkým vlivem na výsledky i náladu.
Roli plánují přijmout, Priske jim rozhodně nebude bránit. Vždyť i příklad ze Slavie ukazuje, jak je místní srdce pro mužstvo důležité. V Edenu „vládne“ skupina kolem Tomáše Holeše, Lukáše Provoda, v minulých sezonách měl samozřejmě obří vliv Jan Bořil. Česká osa byla zkrátka jasně daná, což se na Letné postupně vytratilo.
Nyní se však situace změnila.
Je však nutné také správně naložit s cizinci, jichž je na Letné také nemalé číslo? Jednoduše je nutné využívat jen ty opravdu rozdílové. Lukáš Haraslín se mezi zahraniční hráče už vlastně nepočítá, Asger Sörensen je symbol spolehlivosti, zásadní roli by měl mít John Mercado, postupně potřebuje zvýraznit dopad na celek Andrew Irving. Ti všichni mohou být rozdíloví, další jsou zajímaví třeba věkem, zbytek spíše doplňuje.
Bude to správná cesta? Na první pohled rozhodně.