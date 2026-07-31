Konec nálepky zlaté mládeže: AK10 musí dokázat, že je připravený stát se lídrem Sparty
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Vždy to byl zlatý chlapec Sparty, strahovské akademie. Nový Tomáš Rosický, říkalo se a naznačovalo. Nadání má Adam Karabec vskutku na nejvyšší úrovni, zatím ho však neproměnil v tak velké věci, jaké se čekaly.
I když dva tituly a angažmá v klubech stylu Hamburku i Lyonu by byly pro mnohé splněnými ambicemi pro celou kariéru…
Na druhou stranu Rosický, muž, jenž nosil posvátné číslo 10 ve Spartě na konci kariéry, byl ve třiadvaceti letech nejlepší hráč bundesligy, kopal v Dortmundu a v národním mužstvu se blížil k památnému EURO v Portugalsku, kde parta Karla Brücknera oslnila.
Aby se Karabec vyšvihl na podobnou úroveň, potřebuje v extra stylu zvládnout začínající sezonu (tedy pokud setrvá na Letné). V překladu: musí si vzít na záda osud Sparty, pomoci ji k úspěchu, být naprosto klíčovým hráčem, herním lídrem. První duel v Brně ukázal – přes vysokou prohru – že by to blonďatý záložník mohl zvládnout. Dvakrát trefil břevno, připravoval situace pro spoluhráče, byl jednoznačně nejvýraznější z rudého souboru.
Je to nutné, už nemůže být křehký, když Sparta potřebuje, aby přijal odpovědnost. Už nemůže jen stát v řadě, naopak je třeba, aby si stoupl po bok kapitána Lukáše Haraslína a společně s ním jasně velel souboru nutně směřujícímu k tomu, aby byl konkurenceschopný vládci posledních dvou let, tedy Slavii.
Karabec pro to předpoklady má. Herní styl se uzpůsobil jeho potřebám, najednou je v systému místo, jež mu vyhovuje nejvíc, konkrétně centrální desítka. Další přináší sám – i z kabiny od spoluhráčů jdou zvěsti, že je pracovitější, než byl před odchodem do ciziny, v té době stejně jako v mládeži spoléhal primárně na talent a z něho vyplývající kvalitu, v některých momentech dokonce výjimečnost. Tyto atributy však zhusta nestačí.
Karabec si to podle všeho – i reakcí okolí – uvědomil v tvrdém světě. Dva roky na ostře sledovaných adresách, v tradičním klubu, který prostě už musel postoupit zpět do bundesligy, plus v barvách francouzského giganta, ho donutily dospět, shodit známku zlaté mládeže.
„Jen“ to musí potvrdit.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|12
Artis
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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