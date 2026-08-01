Brunes jako Kuchtův klon? Podobnosti jsou, Sparta potřebuje, aby byl stejně úspěšný
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Pohledy mířily na něj. Stál výrazně přes 100 milionů korun, jeho bratranec je slovutný Erling Haaland, Ano, každý byl zvědavý, jak se v prvním duelu na Letné uvede Jonatan Brunes. Posila z Rakówu rozhodně nezapadla, i když jej zavedenější spoluhráči nepustili ani k jednomu pokutovému kopu, jež jsou jinak jeho specialita.
To je rozdíl proti Janu Kuchtovi, dlouhodobě jedničce na sparťanském hrotu. Účastník mistrovství světa pokutové kopy rozhodně nemusí. V lize kopal čtyři, ani jeden neproměnil, proto rád ve sparťanské éře uvolnil místo střelce Ladislavovi Krejčímu, Lukáši Haraslínovi či Veljko Birmančevičovi.
Brunes je na tom jinak, v profesionální éře se postavil k jedenácti pokutovým kopům, z toho k deseti v dresu Rakówu Čenstochová, a všechny zvládl.
V tom jsou odlišní, ale jinak najdete opravdu nemálo podobností mezi Norem a Čech. Pětadvacetletý blonďák je demonstroval hned v prvním utkání za Spartu, v němž rudí převalili Zlín 3:1.
První podobností jsou góly. Kuchta byl sice zhusta v minulé sezoně kritizován, vypadával ze sestavy, jenže nakonec jich v lize nastřádal dvanáct. Za poslední čtyři ročníky je na čísle padesát ve sto osmi startech. Velmi dobré. Brunes vytasil ve dvou sezonách v Rakówu třicet zásahů v Ekstraklase ve čtyřiašedesáti vystoupeních.
Pojďme dál. Vedle gólu, nakonec vítězného, předvedl jednoduchost v kombinaci, balonu se rychle zbavoval, ale to neznamená, že bezhlavě. Po jeho přihrávce měl kupříkladu šanci kapitán Lukáš Haraslín. Podobně na tom byl český útočník poté, co bývalý kouč Lars Friis vydriloval spolupráci legendárního trojzubce ve složení Birmančevič - Kuchta - Haraslín. Seskakoval si do kombinace, hrál krátké přihrávky, spíše sklepávačky. Příliš nedribloval, to však nebyla jeho úloha. Brunes se choval proti Zlínu podobně.
Další podobnost? Velmi dobře rozjížděl sparťanský presink, byl kousavý, ostatně střídat musel po sedmdesáti minutách kvůli křečím. Rovněž usilovností nového spoluhráče Kuchtu připomínal. Uvidí se, zda bude ve Spartě také stejně výrazný.
Brunes proti Zlínu
- Minuty: 75
- Góly: 1
- Asistence: 0
- xG: 0,24
- Střely/na bránu: 1/1 (100 %)
- Přihrávky/úspěšné: 15/10 (66,6 %)
- Přihrávky do šestnáctky/úspěšné: 0
- Centry/úspěšné: 1/1 (100 %)
- Přihrávky na střelu: 2
- Dotyky v šestnáctce: 5
- Driblinky/úspěšné: 1/1 (100 %)
- Souboje/úspěšné: 8/4 (50 %)
- Hlavičkové souboje/úspěšné: 2/1 (50 %)
- Zdroj: Wyscout