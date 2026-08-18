Další posily pro Spartu? Priske materiál má a musí si přiznat: Teď už je to na mně
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Pochopitelně, jako každý trenér žádá posily, kádr pro něj není nikdy hotov, chce jeho vylepšení, vytunění pozic, zdvojení, v případě Sparty spíše ztrojení postů. Brian Priske není jiný, což není kritika, ale popis reálného stavu.
Ostatně podívejte se na jeho hlavní konkurenty: Jindřich Trpišovský (vlastně celá Slavia) je lačný po posilách prakticky neustále, Martin Hyský v Plzni i přes nemálo letních příchodů stále hovoří o nutnosti leštit kádr příchodem kvality.
Ano, Priske měl nárok na silné posily, to je bez debat. Vždyť odešel šéf hry Kaan Kairinen (v jeho případě už to byla nutná záležitost), elitní útočníci Albion Rrahmani s Janem Kuchtou, brankář Peter Vindahl a nakonec i kapitán Lukáš Haraslín. To vše bylo nutné zacelit.