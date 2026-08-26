Desítka, páska, úspěch - a odchod do velkého světa. Karabec by roli kapitána měl zvládnout
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Návrat z ciziny, posvátné číslo 10 na zádech a před sebou výzva, která má ze zlatého chlapce definitivně udělat muže. I bez povahy klasického bojovníka dominuje fotbalovostí a v kabině se může opřít o zkušenou radu starších i dravou vlnu odchovanců. Role lídra je však vnímaná jako ultimátní test: Karabec musí Letenské dovést k trofejím a finálně si tím otevřít dveře k velkému přestupu do top evropské ligy.
Ne, nemusí se stát kapitánem Sparty, takový Patrik Vydra je rovněž poměrně silný kandidát, rozený lídr. Vše k tomu však směřuje, Adam Karabec je herně dominantní, na obou štacích, slavných adresách, bezesporu dospěl. Ze zlatého chlapce je chlap.
Kapitánskou roli by měl zvládnout, i když není klasický bojovník, dříč. Herně však vyčnívá jednoznačně, což je první předpoklad pro úspěch. V kabině by pak měl dostat pomoc od dvou skupin spoluhráčů.
První by se dala nazvat rada starších. Logicky do ní padají jména jako Jaroslav Zelený, Pavel Kadeřábek, Roman Macek, z cizinců Andrew Irving. Jde o klidnou sílu, která však musí fungovat, pokud Sparta zamýšlí útok na Slavii.
Pak je tu vlna mladých odchovanců, k nimž náleží jeden chlapík, jenž oblékal dres hlavního rivala. Karabec do ní vlastně patří, po hostováních v cizině zapadl. Jde o Patrika Vydru, Adama Ševínského, Martina Suchomela, Matěje Ryneše, Huga Sochůrka a Jakuba Surovčíka (právě on má za sebou působení ve Slavii).
Tito mladí pánové dorůstají, jak ukázala například i debata s kotlem po duelu s Teplicemi, při níž se řešil příchod Matěje Juráska. Suchomel se Surovčíkem měli velmi důležitou roli.
Karabec by měl všechny zastřešit a potvrdit dojem, který zatím budí. Díky tomu mu ostatně Sparta dala posvátné číslo 10, má tu nejvyšší ambici ucházet se o pásku. On však poté prostě musí dodat úspěch v podobě trofeje (nejnižší level značí triumf v poháru a notně ostrý souboj o ligový titul).
Tím by si měl říct o posun, tedy přestup do významnější ligy. Dvakrát už poznal, jaké to je, i když za Hamburk kopal druhou Bundesligu. Šlo však o Hamburk… Jeho cíle jsou prostě jasně nalajnované. Páska ho může ještě víc nabudit, aby je splnil.