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Desítka, páska, úspěch - a odchod do velkého světa. Karabec by roli kapitána měl zvládnout

Adam Karabec si proti Artisu navlékl kapitánskou pásku
Adam Karabec si proti Artisu navlékl kapitánskou páskuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Adam Karabec v akci proti Artisu
Adam Karabec slaví gól na 3:1
Zleva Adam Karabec ze Sparty a Ruben Kluivert z Lyonu
Adam Karabec
Zklamaný Adam Karabec
Adam Karabec protestuje u sudího v zápase proti Lyonu
Matěj Ryneš slaví gól se spoluhráči
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Jiří Fejgl
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KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Návrat z ciziny, posvátné číslo 10 na zádech a před sebou výzva, která má ze zlatého chlapce definitivně udělat muže. I bez povahy klasického bojovníka dominuje fotbalovostí a v kabině se může opřít o zkušenou radu starších i dravou vlnu odchovanců. Role lídra je však vnímaná jako ultimátní test: Karabec musí Letenské dovést k trofejím a finálně si tím otevřít dveře k velkému přestupu do top evropské ligy.

Ne, nemusí se stát kapitánem Sparty, takový Patrik Vydra je rovněž poměrně silný kandidát, rozený lídr. Vše k tomu však směřuje, Adam Karabec je herně dominantní, na obou štacích, slavných adresách, bezesporu dospěl. Ze zlatého chlapce je chlap.

Kapitánskou roli by měl zvládnout, i když není klasický bojovník, dříč. Herně však vyčnívá jednoznačně, což je první předpoklad pro úspěch. V kabině by pak měl dostat pomoc od dvou skupin spoluhráčů.

První by se dala nazvat rada starších. Logicky do ní padají jména jako Jaroslav Zelený, Pavel Kadeřábek, Roman Macek, z cizinců Andrew Irving. Jde o klidnou sílu, která však musí fungovat, pokud Sparta zamýšlí útok na Slavii.

Pak je tu vlna mladých odchovanců, k nimž náleží jeden chlapík, jenž oblékal dres hlavního rivala. Karabec do ní vlastně patří, po hostováních v cizině zapadl. Jde o Patrika Vydru, Adama Ševínského, Martina Suchomela, Matěje Ryneše, Huga Sochůrka a Jakuba Surovčíka (právě on má za sebou působení ve Slavii).

Tito mladí pánové dorůstají, jak ukázala například i debata s kotlem po duelu s Teplicemi, při níž se řešil příchod Matěje Juráska. Suchomel se Surovčíkem měli velmi důležitou roli.

Karabec by měl všechny zastřešit a potvrdit dojem, který zatím budí. Díky tomu mu ostatně Sparta dala posvátné číslo 10, má tu nejvyšší ambici ucházet se o pásku. On však poté prostě musí dodat úspěch v podobě trofeje (nejnižší level značí triumf v poháru a notně ostrý souboj o ligový titul).

Tím by si měl říct o posun, tedy přestup do významnější ligy. Dvakrát už poznal, jaké to je, i když za Hamburk kopal druhou Bundesligu. Šlo však o Hamburk… Jeho cíle jsou prostě jasně nalajnované. Páska ho může ještě víc nabudit, aby je splnil.

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Sparta Praha
Nejpravděpodobnější umístění:2. místo
90%Skupina o titul
9%Play off o umístění
1%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 26. 8. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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