Našel Trpišovský styl pro Ligu mistrů? Derby ukázalo novou, moderní tvář Slavie
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Rozdíl třídy, výsledkový i trenérský. Jindřich Trpišovský bezesporu prožil v neděli na Letné jeden z nejpamátnějších večerů, není od věci říct, že v derby největší. Doslova přelstil soka, který mu byl léta předhazován. Brian Priske musel sklonit hlavu před trenérskou kvalitou slávistického šéfa. Udělal to nerad, buďte si jistí. Výstup na tiskové konferenci to jasně potvrdil, i když nakonec dánský elegán některé výroky mírnil.
Priske se totiž – vlastně už poněkolikáté – vrhnul do hodnocení, rozuměj kritiky, rivalovy taktiky. Opakovaně se zastavil nad tím, že Trpišovský poslal do sestavy hned čtyři stopery, jmenovitě Tomáše Vlčka, Davida Zimu, Mikuláše Konečného a Štěpána Chaloupka. Plus zvolil osobní obranu směrem k Adamu Karabcovi, na což obětoval reprezentačního záložníka Michala Sadílka, jindy motor středu pole, nyní hlídače.
„Neviděl jsem žádný jiný tým hrát takovým způsobem v defenzivě. Ať už je to pod vysokým tlakem, nebo v bloku. Prostě brání jeden na jednoho. To moc v jiných ligách nevidíte a v tom jsou nejlepší nejen u nás, ale v celé Evropě. Prostě se rozhodli hrát se čtyřmi stopery a pokrýt naše ofenzivní hráče,“ řekl.
Pak svá slova obrousil výrokem, že je to fér, ale bylo jasně znát, že on podobnou cestu nebere, nešlapal by po ní.
Jenže tentokrát rozhodně nešlo o to, že by červenobílí vsadili na tuhou obranu, tvrdou hru, pouhou nechutnost, jak se v minulosti párkrát stalo a Priske to kritizoval. V neděli to bylo jinak, Slavia