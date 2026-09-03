Schick je hvězda, proto se tak chová. Bomby si promyslel, šokoval by jen návratem
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | To by si neměl dovolovat. Nechápeme ho. Reprezentace je přece čest, odměna v kariéře, navíc možnost, jak poslat rodnému prostředí poděkování za to, co fotbalista v kariéře dosáhne. Prostě svatý grál, na který se nesahá, a už vůbec neplive.
První odstavec je nadnesený, ale popisuje reakce, které se snesly na slova Patrika Schicka, když se v podcastu sázkové kanceláře Fortuna rozpovídal o mistrovství světa, poměrech v týmu, o svém konci v národním mužstvu i o možnosti návratu, o který by se rád pokusil nový španělský trenér Santi Denia.
Schicka v pořadu Tiki Taka kritizovala tři velká jména tuzemské scény: Vladimír Šmicer, Ivan Hašek a Pavel Horváth.
Pojďme si nejdřív zrekapitoluvat výroky obou stran.
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