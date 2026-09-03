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Schick je hvězda, proto se tak chová. Bomby si promyslel, šokoval by jen návratem

Patrik Schick ukončil reprezentační kariéru
Patrik Schick ukončil reprezentační kariéruZdroj: Zuzana Jarolímková / deník Sport
Patrik Schick gólem jen mírnil překvapivou porážku Leverkusenu proti Elversbergu
Patrik Schick se za reprezentační kariérou bude už jen ohlížet
Patrik Schick gólem jen mírnil překvapivou porážku Leverkusenu proti Elversbergu
Patrik Schick v utkání proti Faerským ostrovům
Patrik Schick na mistrovství světa
Patrik Schick
Patrik Schick
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Jiří Fejgl
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KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | To by si neměl dovolovat. Nechápeme ho. Reprezentace je přece čest, odměna v kariéře, navíc možnost, jak poslat rodnému prostředí poděkování za to, co fotbalista v kariéře dosáhne. Prostě svatý grál, na který se nesahá, a už vůbec neplive.

První odstavec je nadnesený, ale popisuje reakce, které se snesly na slova Patrika Schicka, když se v podcastu sázkové kanceláře Fortuna rozpovídal o mistrovství světa, poměrech v týmu, o svém konci v národním mužstvu i o možnosti návratu, o který by se rád pokusil nový španělský trenér Santi Denia.

Schicka v pořadu Tiki Taka kritizovala tři velká jména tuzemské scény: Vladimír Šmicer, Ivan Hašek a Pavel Horváth.

Pojďme si nejdřív zrekapitoluvat výroky obou stran. 

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