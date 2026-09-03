Velké varování pro Hradec. Čvančara jako trojitý risk: výkonnost, povaha i peníze
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Může z toho být wow efekt. Přichází hráč z bundesligy, který je v perfektním věku, má pověst střelce, jež není náhodná. Tomáš Čvančara by měl být na první pohled pro Hradec Králové přelomovou posilou.
Otazníky jsou však jasné i logické. Co je nutné řešit a především vyřešit?
Čvančara rozhodně nepřichází v ideálním výkonnostním rozpoložení. Pochopitelně, jinak by Votroci neměli šanci na střelce s jeho renomé dosáhnout. Na Malšák doráží chlapík, který se potřebuje restartovat, znovu nakopnout kariéru. Ta byla v nejvyšším bodě, když jako mistr ligy přestoupil ze Sparty do Mönchengladbachu za více než 10 milionů eur, v korunách za sumu přesahující čtvrtmiliardu.
Dva roky v Německu nebyly totálním propadem, ale ani žádným oslnivým ohňostrojem. Proto přišla dvě hostování v jedné sezoně. Hráči však nevyšly štace v Antalyasporu ani v Celtiku, kde se přidaly zdravotní problémy.
To je varování!
Jsou tu však i další okolnosti. Především Čvančarova (ne)schopnost zapadnout do mančaftu. „Už jsme ho museli dát pryč,“ zaznělo ze Sparty po odchodu. V Německu měl vlny, tu chtěl odejít, poté se zase vracel, vztahy rozhodně nebyly nastaveny ideálně. Důkazem budiž i to, že Mönchengladbach svolí k hráčově působení na ne tak sexy adrese (při vší úctě k Hradci), jako je kupříkladu Celtic.
Třetí nástrahu bude muset zvládnout černobílá kabina, o které se říká, že je zdravá a perfektně šlapající. Šéfové Patrik Vízek, Filip Čihák, Tomáš Petrášek či Vladimír Darida budou muset Čvančaru zabudovat a srovnat.
Navíc také nutně obrousit hrany, které mohou při prvním problému vyskočit. Čvančara naprosto rozbourá platové poměry, i když si větší část jeho mzdy nechá na svých bedrech Mönchengladbach. Přichází totiž z naprosto odlišných poměrů. I to může v případě nesouladu vybobtnat.
Hradecké vedení zkrátka musí být ve střehu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
- Skupina o titul
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