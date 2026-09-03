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Velké varování pro Hradec. Čvančara jako trojitý risk: výkonnost, povaha i peníze

Tomáš Čvančara přestoupil do Hradce Králové
Tomáš Čvančara přestoupil do Hradce KrálovéZdroj: FC Hradec Králové
Tomáš Čvančara přestoupil do Hradce Králové
Tomáš Čvančara přestoupil do Hradce Králové
Tomáš Čvančara přestoupil do Hradce Králové
Radost hráčů Zbrojovky
Daniel Vašulín se trefuje do sítě Hradce
Fanoušci Zbrojovky v dohrávce proti Hradci Králové
Fanoušci Zbrojovky v dohrávce proti Hradci Králové
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Jiří Fejgl
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KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Může z toho být wow efekt. Přichází hráč z bundesligy, který je v perfektním věku, má pověst střelce, jež není náhodná. Tomáš Čvančara by měl být na první pohled pro Hradec Králové přelomovou posilou.

Otazníky jsou však jasné i logické. Co je nutné řešit a především vyřešit?

Čvančara rozhodně nepřichází v ideálním výkonnostním rozpoložení. Pochopitelně, jinak by Votroci neměli šanci na střelce s jeho renomé dosáhnout. Na Malšák doráží chlapík, který se potřebuje restartovat, znovu nakopnout kariéru. Ta byla v nejvyšším bodě, když jako mistr ligy přestoupil ze Sparty do Mönchengladbachu za více než 10 milionů eur, v korunách za sumu přesahující čtvrtmiliardu.

Dva roky v Německu nebyly totálním propadem, ale ani žádným oslnivým ohňostrojem. Proto přišla dvě hostování v jedné sezoně. Hráči však nevyšly štace v Antalyasporu ani v Celtiku, kde se přidaly zdravotní problémy.

To je varování!

Jsou tu však i další okolnosti. Především Čvančarova (ne)schopnost zapadnout do mančaftu. „Už jsme ho museli dát pryč,“ zaznělo ze Sparty po odchodu. V Německu měl vlny, tu chtěl odejít, poté se zase vracel, vztahy rozhodně nebyly nastaveny ideálně. Důkazem budiž i to, že Mönchengladbach svolí k hráčově působení na ne tak sexy adrese (při vší úctě k Hradci), jako je kupříkladu Celtic.

Třetí nástrahu bude muset zvládnout černobílá kabina, o které se říká, že je zdravá a perfektně šlapající. Šéfové Patrik Vízek, Filip Čihák, Tomáš Petrášek či Vladimír Darida budou muset Čvančaru zabudovat a srovnat.

Navíc také nutně obrousit hrany, které mohou při prvním problému vyskočit. Čvančara naprosto rozbourá platové poměry, i když si větší část jeho mzdy nechá na svých bedrech Mönchengladbach. Přichází totiž z naprosto odlišných poměrů. I to může v případě nesouladu vybobtnat.

Hradecké vedení zkrátka musí být ve střehu.

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SESTŘIH: Zbrojovka Brno – Hradec Králové 1:0. Vašulín rozhodl jedinou trefou • isport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Sparta630312:109
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Bohemians51316:66
12Plzeň513111:126
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
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