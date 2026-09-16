Je pro Spartu Evropa lehčí? V lecčems trefný názor, ale trenér to nesmí přiznat
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Názor to není ojedinělý, navíc v lecčems velmi trefný. V poslední době se traduje, že Sparta má postavené mužstvo spíše pro evropský styl fotbalu než do soubojové vřavy české ligy – i když ta snad v tomto ročníku mírně ustupuje.
Držení míče, hra křídel jeden na jednoho, výstavba, minimum nákopů, trpělivost. Snaha připravit si pozice ne silou, nýbrž kombinační i individuální dovedností. Tak se dá zhruba popsat podstata fotbalu Briana Priskeho, která minimálně v základních obrysech souzní s představami sportovního ředitele Tomáše Rosického.
V kontinentálních pohárech, samozřejmě v různé kvalitě podle druhu soutěže, se povětšinou ukazuje podobný projev, nastavení. V Česku je to zhusta jinak, soupeři se snaží jeden druhého uštvat, což zanesla do ligy úspěšnost Slavie. Pozor, to není