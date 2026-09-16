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Je pro Spartu Evropa lehčí? V lecčems trefný názor, ale trenér to nesmí přiznat

Josimar Alcócer ze Sparty se raduje z gólu proti Jablonci
Josimar Alcócer ze Sparty se raduje z gólu proti JablonciZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Kouč Sparty Brian Priske před zápasem proti Jablonci
Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem EL s Araratem
Sparta odletěla do Arménie
Sparta odletěla do Arménie
Sparta odletěla do Arménie
Sparta odletěla do Arménie
Sparta odletěla do Arménie
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Jiří Fejgl
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KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Názor to není ojedinělý, navíc v lecčems velmi trefný. V poslední době se traduje, že Sparta má postavené mužstvo spíše pro evropský styl fotbalu než do soubojové vřavy české ligy – i když ta snad v tomto ročníku mírně ustupuje.

Držení míče, hra křídel jeden na jednoho, výstavba, minimum nákopů, trpělivost. Snaha připravit si pozice ne silou, nýbrž kombinační i individuální dovedností. Tak se dá zhruba popsat podstata fotbalu Briana Priskeho, která minimálně v základních obrysech souzní s představami sportovního ředitele Tomáše Rosického.

V kontinentálních pohárech, samozřejmě v různé kvalitě podle druhu soutěže, se povětšinou ukazuje podobný projev, nastavení. V Česku je to zhusta jinak, soupeři se snaží jeden druhého uštvat, což zanesla do ligy úspěšnost Slavie. Pozor, to není

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