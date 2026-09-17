Výrazná ofenzivní posila, ale karty se kupí. Alcócer ukázal i v Jerevanu, že musí zbrzdit
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Po osmi ligových kolech, v nichž naskočil do kompletního programu, má na kontě čtyři branky plus asistenci. Ofenzivní posila jako hrom, dalo by se říct. V Jerevanu sparťan Josimar Alcócer potvrdil formu, znovu zlobil soka, nahrál na třetí gól Johnu Mercadovi. Jenže také opět ukázal své horší i rozporuplné já.
Kostarické křídlo není – nadneseně řečeno – úplně disciplinovaný hráč. V lize má už zapsány čtyři žluté karty, nebude moci nastoupit v nedělním šlágru v Olomouci. Navíc jen shodou okolností unikl jasnému vyloučení.
Pojďme si projít jeho prohřešky, které nastřádal v posledních pěti kolech. V úvodu soutěže se tedy viditelně krotil, pak rozjel rejdy (a v Jerevanu pokračoval).
V posledním střetu s Jabloncem se v 61. minutě sice ukázkově vrátil při brejku, ale pak nesmyslně fauloval pronikajícího Nemanju Tekijaškiho. Soupeř už nebyl nebezpečný, cestu mu zavřeli další sparťané. Potrestání bylo oprávněné. Přitom moc dobře věděl, že při žluté kartě přijde distanc na další střetnutí. Měl si to uvědomit.
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Kolo předtím v Hradci Králové se přiblížil největšímu průšvihu. Ve 43. minutě se postrkal s Mickem van Burenem, oba byli napomenuti kartou – a to objektivně. O dvanáct minut později přišla jejich další rozmíška, při níž Kostaričan trefil Holanďana paží do obličeje. Bylo to minimálně na žlutou (druhou v utkání, tedy vyloučení), spíše však na přímou červenou.
Před Votroky se Sparta poměřila se Slavií, tentokrát byl Alcócer potrestán za dva útočné fauly během dvou minut, sudí mu prohřešky klasicky sečetl.
Výčet uzavírá domácí zápas s Teplicemi, kdy zastavil ve středu hřiště kvalitně rozjetou akci Severočechů. Tento případ byl však jediný, kdy nemohl mít trenér Brian Priske k jeho rozhodnutí a následnému potrestání žádné výhrady, pomáhal totiž mužstvu. V dalších případech šlo však bezesporu o zbytečné až nesmyslné chování.
Co hůř, v Jerevanu se zachoval úplně stejně nezodpovědně. O podobný postih si řekl v 15. minutě. Po jednom z Mercadových centrů mávnul rukou jak volejbalista. Míč netrefil, naštěstí pro něj, šlo však opět o hloupé gesto.
V nich musí Alcócer rozhodně ubrat, oslabuje totiž tým.