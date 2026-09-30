Zajímavá jména, dietní fotbal. Důležitost zápasu sváže nohy, Lvíčata přesto mají splněno
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Popis rozhodujícího duelu kvalifikace na mistrovství Evropy mezi Českem a Bulharskem (1:0) rozhodně nevyzní jako fotbalová pohádka, hezká story plná fajn přívlastků o technické, nápadité či dynamické hře. Nic takového se v Hradci Králové nekonalo.
Samozřejmě, je nutné brát v potaz důležitost utkání, tudíž tlak, který v tom momentu přichází. Vždyť i klíčový obránce týmu Mikuláš Konečný, jenž na sraz dorazil jako pravidelný člen základní jedenáctky mistrovské Slavie, pronesl: „Na EURO opravdu chci, je to vedle titulu moje hlavní ambice pro tuto sezonu.“
Důležitost střetu sváže nohy i myšlenky, což bylo znát. Najednou ztratil Matěj Šín kreativitu, Hugo Sochůrek byl objektivně po právu střídán už v poločase, na place opravdu nic tenhle echttalent neukázal.
Nadprůměrný individuální výkon předvedl baníkovský hrot Vít Škrkoň, lze mu však započítat jen druhý poločas, v prvním byl podobně šedivý jako spoluhráči. Po změně stran se k němu přidal Pavel Kačor, byť byl spíš mužem jednoho okamžiku, když nahrál na rozhodující branku Lukáši Maškovi.
Důvody zabrzdění? Jsou dva...
Ale proč to tak je? Proč jsou mladíci, již by měli být bezstarostní a v rozletu, tak zabrždění? Důvody jsou dva, jeden často omílaný. Česko prostě nedodává dostatek talentu. Důkazem budiž i desítka v dresu Lvíčat, tedy Šín, jenž se neprosadil v Alkmaaru a vlastně pokorně přijal, že jej tuzemské prostředí na takovou štaci nepřipravilo.
Druhá věc je celkové trenérské nastavení. Michal Bílek je praktik, nutno připomenout, že velmi úspěšný, jde o to však, zda dostatečně posunující hráče výš, což je úkol pro tým, který vede.
Uvidí se, jak bude vypadat jeho další kooperace se Santim Deniou, trenérem áčka. Stačí zmínit jeden detail: v Ázerbájdžánu nastoupila Lvíčata s defenzivní trojkou, i když áčko spoléhá na čtyřku. V Hradci obě formace prolínala. Směr by měl být jednotný.
To vše dělá z fotbalu mladíků dietní podívanou, i když zajímavé hráče rozhodně mužstvo má.
|1.
|Portugalsko
|9
|7
|1
|1
|33:2
|22
|2.
|Česko
|9
|5
|3
|1
|17:4
|18
|3.
|Skotsko
|9
|4
|2
|3
|23:12
|14
|4.
|Bulharsko
|9
|4
|2
|3
|9:8
|14
|5.
|Ázerbájdžán
|9
|1
|4
|4
|8:24
|7
|6.
|Gibraltar
|9
|0
|0
|9
|1:41
|0