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Hlava dole a tlak určený cenou i renomé. Brunes ve Spartě pálí šance, čekání na gól pokračuje

Jonatan Brunes
Jonatan BrunesZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Jonatan Brunes
Zklamaný Jonatan Braut Brunes
Trápící se kanonýr Sparty Jonatan Brunes
Jonatan Brunes, zklamaný z další spálené šance
Jonatan Brunes v dresu Sparty
Jonatan Brunes se zatím ve Spartě trefil jen jednou
Jonatan Braut Brunes v Lyonu svou šanci neproměnil
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Jiří Fejgl
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KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Vlastně vám může být toho chlapíka s blonďatou patkou líto. Maká, dře, přesto upadá do deprese. Ostatně i trenér Brian Priske přizná: „Jony je frustrovaný.“

Dokázaly to dvě momentky z nedělního střetu Sparty s Pardubicemi. Jonatan Braut Brunes měl po každé z nich hlavu dole, viditelně nesl okamžik velmi těžce. Obě se staly na konci poločasů.

V prvním případě se dostal do dobré pozice, ale akci pokazil a při lehkém střetu se srazil s brankářem hostujícího celku Vladimírem Neumanem. Ne, nešlo o faul, jen o srážku. Gólman se držel za kotník, Brunes nereagoval. Místo toho se soužil, pohled upřený k trávníku, v takovém módu se vydal na cestu do kabin, protože sudí Jan Beneš zrovna ukončil první pětačtyřicetiminutovku.

Druhý nastal těsně před koncem. Brunes pálil z dobré pozice – už tu by mohl proměnit. Nestalo se. Navíc neuspěl při dorážce, již už vskutku MĚL zužitkovat, načež předvedl stejné gesto jako před přestávkou.

Cena i renomé pochyby logicky přinášejí 

Po duelu pak byl jeho výkon rozebírán. Proč nedává góly? Proč není v kombinaci? Proč? Proč? Není divu. Norský útočník je nejdražší posila v dějinách Sparty. Letenští za něj zaplatili zhruba 150 milionů korun, s polským Rakówem vedli těžká jednání plná zvratů.

Forvard nasázel za dva roky v Ekstraklase třicet gólů, trefoval se prakticky v každém druhém utkání. „Bude to pecka,“ komentoval přestup Tomáš Petrášek, stoper Hradce, někdejší kapitán Rakówa, tudíž znalec poměrů na obou frontách.

Zatím není, proto tlak roste. Jeho cena i renomé pochyby logicky přinášejí. Brunes nehraje fotbal (jen) pro zábavu, je ve velkém klubu, nelze přivírat oči. Pres zažil před pár týdny například brankář Jakub Surovčík, jeho spoluhráč. Jeho výkony byly rozebírány, pitvány, nebyly totiž optimální. Odpověď? V lize tři čistá konta v řadě.

Brunes potřebuje reagovat stejně.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav952217:1217
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Hr. Králové1042410:1314
10Plzeň1034320:1713
11Bohemians933310:1112
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
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