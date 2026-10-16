Priske ukázal: liga je výš. Ztráta s Lilleströmem přišla i vinou rotace sestavy
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Podruhé v sezoně Brian Priske důsledně hrábnul do sestavy Sparty, udělal vícero změn. Podruhé to nevedlo k úspěchu, i když objektivně řečeno byl hodně blízko.
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Sparta však ve druhém duelu hlavní fáze Evropské ligy ztratila doma dva body s Lilleströmem, který se na Letné rozhodně nepředvedl jako nepřekonatelný sok. Remíza 1:1 je výrazně mrzutá, může totiž mít zásadní dopad na postupové ambice rudých. I když nejde o objevnou větu, je vskutku rozdíl mít po dvou kolech čtyři, nebo šest bodů.
Sestava se vymykala nastolenému trendu
Na průnik do vyřazovací části je podle zkušeností z minulých dvou let (kdy se hraje velká skupina s šestatřiceti účastníky, z nichž jde dál čtyřiadvacet z nich) potřeba deset. Aktuálních šest by bylo velmi kvalitním základem. Další program je pěkně našlapaný: venku Olympiakos Pireus, Salcburk a Crystal Palace, doma Bournemouth, Alkmaar, Rennes.
Je nepochybné, že dva nejlehčí soky v podobě Araratu-Armenia a Lilleströmu mají sparťané za sebou. A výsledkově překonali jen jednoho.
Hlavní důvod, proč to proti Norům nevyšlo stoprocentně, není chyba Tobiase Guddala, jenž v poslední minutě uklouzl, načež hosté dokončili rychlou akci ostrou příhrou a přesnou střelou a vyrovnali. Klíčovým faktorem byla podoba základní jedenáctky, která se vymykala nastolenému trendu, jenž pozvedl výsledky.
Brian Priske v poslední době ustálil s kolegy základní sestavu, mění ji jen v detailech. Pro druhý duel v hlavní fázi však udělal výjimku. Trenér poslal do hry proti Lilleströmu borce, kteří nehrají nebo chodí do duelů z lavice.
Vždyť i Priske přiznal, že...
Do jedenáctky se vrátil Adam Ševínský, příležitost dostali Sivert Mannsverk, Andrew Irving, Matěj Jurásek či Ebrima Singhateh. Teprve podruhé šel od prvního hvizdu do hry maďarský reprezentant do jedenadvaceti let Viktor Vitályos (poprvé to bylo v MOL Cupu na Žižkově a proti Norům, nutno říct, rozhodně předvedl potenciál).
Naopak mezi připravenými zůstali jinak nepostradatelní Roman Macek, John Mercado nebo Josimar Alcócer – i když posledně jmenovaný v neděli nenastoupil proti Pardubicím kvůli pozdnímu návratu ze srazu kostarického národního výběru.
Proto přišla remíza, proto Sparta přes vedení opět zápas nezabila. Vždyť i Priske opakovaně přiznal, že jeho tým má problém takzvaně „Kill the game“.
Tentokrát však mluvil jinak. Vlastně jen pochvalně. „Kdybychom vyhráli, jsem génius, že jsem nechal hráče odpočívat. A když jsme ztratili body, je to najednou špatné rozhodnutí. Myslím, že první poločas byl vlastně ten nejlepší. Měli jsme hru naprosto pod kontrolou, soupeř neměl jedinou šanci ani moc útoků. Chybělo nám jen lepší finále od Singhateha nebo Juráska,“ vykládal trenér na tiskové konferenci.
Devět zápasů v devětadvaceti dnech
„Musel jsem udělat změny, protože hrajeme devět zápasů v devětadvaceti dnech. To nezvládne žádný z mých hráčů,“ upozornil, že v týdnech mezi dvěma reprezentačními přestávkami absolvuje mužstvo až zběsilý program.
Jenže přístup mohl nastolit jiný. Změn nemuselo být tolik, sestavu lze rotovat obezřetně, jednoduše ne na tolika místech.
Navíc když už v sezoně kouč získal nedobrou zkušenost s obřím zásahem do startovací jedenáctky. Mezi duely předkola Ligy mistrů s Lyonem obměnil složení pro duel v Mladé Boleslavi hned na sedmi místech. Přitom byl začátek ročníku, hráči ještě neměli v tělech tak velkou zátěž. Tentokrát je to jiné, ale vliv na hru byl opět masivní.
Důvod je zřejmý. Priske jasně ukázal, co je pro něj důležitější. V srpnu to byla Liga mistrů, nyní jde zejména o výsledek v domácí soutěži – aktuálně nedělní výjezd na Baník. Pokus nahánět Slavii je pro Spartu podstatnější než evropská scéna.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Juventus
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|2
Leverkusen
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|3
Benfica
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|4
Besiktas Istanbul
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|5
Bournemouth
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|6
Omonia Nikósie
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7
Ferencváros
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|8
Lyon
|2
|2
|0
|0
|5:3
|6
|9
Sunderland
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|10
Olympiacos
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|11
Sparta
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|12
Saint Gilloise
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|13
Rennais
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|14
Záhřeb
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|15
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|6:3
|3
|16
AC Milán
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|17
Jagiellonia
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|18
OFI FC
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|19
Torreense
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|21
Salcburk
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|22
Lillestrøm
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|23
Real Sociedad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|24
Hapoel Be'er Sheva
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|25
Levski
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Sturm Graz
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|27
Nijmegen
|2
|0
|1
|1
|1:6
|1
|28
Anderlecht
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|29
Celta Vigo
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|30
Hoffenheim
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Marseille
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|32
Plzeň
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|33
FC Ararat-Armenia
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|34
Celtic
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35
Celje
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|36
Lech Poznań
|2
|0
|0
|2
|0:8
|0
- Osmifinále
- Play-off