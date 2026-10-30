Tři roky bez trofeje = kardinální průšvih. Priske má posily, ale chybí jim touha
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Každý rok je to stejné. Sportovní vedení Sparty vystoupí před sezonou a prohlásí: „Chceme vyhrát ligu i pohár.“ O evropských soutěžích se nemluví, to je fantasmagorie, i když během minulého ročníku Konferenční ligy triumf na přetřes přišel. Sportovní ředitel Tomáš Rosický, brankářská jednička Peter Vindahl – ti oba pronesli, že Sparta musí myslet na výhru ve finále.
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Brian Priske nebyl proti. „Souhlasím, musíme mít ty nejvyšší cíle,“ reagoval trenér. Nepovedlo se, Alkmaar Letenské na jejich stadionu až ponížil. Bez šance. Aktuální sezona se vyvíjí podobně. Stačí malá rekapitulace.
V domácí soutěži sice Sparta po show Jonatana Brunese proti Slovácku stáhla náskok Slavie na šest bodů, přesto klopýtá. Prohrála čtyři duely z dvanácti, červenobílí ani jeden, jen si úprk za titulem přibrzdili posledními dvěma domácími remízami. Navíc rudí naprosto nezvládají výjezdy, ze šesti pokusů vyhráli jen dvakrát. Na Artisu byli nebývale produktivní, v Olomouci šlo o velmi dobrý výkon. I tak je to však tristní bilance, jež se táhne.
Krach v poháru je kardinální průšvih
V evropských pohárech to rovněž není na jásání. V kvalifikaci Ligy mistrů se asi dalo čekat, že Sparta nepřejde přes Lyon, jenže pak předvedla doma nejlepší výkon sezony a k odvetě odletěla plná naděje. Ve Francii však propadla, což se vlastně ještě dalo odpustit. Olympique je gigant, mančaft z jiných sfér.