Test charakteru: opět za pět. Sparta není mentálně silná. Změní to Sivok už v zimě?
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Mohl to být večer, kdy parta ze sparťanské kabiny zlomí hodnocení, že není mentálně silná, které – mimochodem – vyřkl dnes už bývalý sportovní ředitel Tomáš Rosický. Kulisy k tomu byly při duelu fotbalové Evropské ligy s Alkmaarem (2:4) až překvapivě nachystané.
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Mužstvo vedl zaskakující trenér Lukáš Bláža. Mladému a nezkušenému kouči bylo potřeba pomoci, ulehčit velkou premiéru, která se klidně může stát jeho životním zápasem (to mu samozřejmě nikdo nepřeje, jeho profese je však nemilosrdná).
Kádr viditelně zaostává za konkurencí
Na stadionu byla chabá návštěva, nepřišlo ani deset tisíc fanoušků, přičemž sektor příznivců Alkmaaru byl totálně plný. Zdá se to jako handicap pro Spartu, na druhou stranu prostě dorazili ti nejvěrnější. Jim měli hráči poděkovat výkonem, přístupem a v ideálním případě také výsledkem, byť se dobře vědělo o síle protivníka.
Hráči ale především měli ukázat charakter i kvalitu. Sparta se dostala do stavu, kdy musí během zimní pauzy – a před ní – řešit složení kádru, který viditelně zaostává za konkurencí. V lize ztrácí na Slavii po patnácti kolech třináct bodů, titul je tedy vlastně fuč.
V MOL Cupu vypadla doma ostudně s Baníkem, týmem hrajícím o záchranu v nejvyšší soutěži. V Evropské lize má po pěti kolech čtyři body. K postupu jich je třeba minimálně devět, spíše deset. Dvě výhry v duelech se Salcburkem, Rennes a Crystal Palace rozhodně nevypadají jako reálná možnost.
Přitom v poločase střetu s Alkmaarem bylo vše jinak. Sparta vedla 2:0, hrála velmi dobře. Jenže pak opět propadla.
Ne, nelze tvrdit, že druhou půli takzvaně odchodila. Přesto se v jejím přístupu dají najít složité chvíle, které potvrdily tvrzení nejčtenějšího nizozemského deníku De Telegraaf, že se „Sparta nachází v hluboké krizi“.
Pojďme si je projít. Dvě se udály při dění vedoucímu k prvnímu gólu hostů, který Spartu, jak se ukázalo v dalším průběhu, totálně nalomil. Pravý bek Ki-Jana Hoever propadl u lajny v souboji.
To se může stát, opravdu, Alkmaar má skvělé hráče. Jenže místo, aby nakopl motor, v dalších chvílích zpět jen vyklusával. Při vyšším zaujetí se ještě mohl vrátit do souboje, třeba i faulovat před pokutovým územím. Tady šlo o jednoznačné podcenění.
Ve druhém případě, na Hoevera navazujícím, se jednalo spíše o nedostatečnou hladovost, rvavost, ochotu obětovat se. Pas mířící po zemi do malého vápna mohl zastavit stoper Loic Mbe Soh. Neměl to jednoduché, šlo o prudký míč, přesto nedodal aspoň zoufalý pokus. Bílá koule prošla kolem něj a zapadla po odrazu od tyče do brány.
Bez přehánění si vykračoval zpět
Dalším výtečníkem se později stal střídající Ebrima Singhateh. Útočník rozhodně zápas nezvládl. Při druhém gólu ho lehce obešel střílející Ro-Zangelo Daal. I tady lze najít polehčující okolnost. Singhateh byl v pohybu na jednu stranu, soupeř prudce změnil směr na druhou. Navíc je Daal opravdu extratřída.
Jenže při třetí brance Singhateh totálně propadl v presinku a pak si bez přehánění vykračoval zpět. To byl průšvih, který společně s dalšími okolnostmi vedl k nakonec vítězné brance nizozemského souboru.
Jde přesně o detaily, které sráží tým. Pokud je dlouhodobě není schopen plnit a zvládat, platí, že na to prostě není v tuto chvíli připravený, což jde za samotnými hráči a také dvojicí Priske–Rosický, která složení zvolila.
Zvládne provést Sivok změnu už v zimě?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bournemouth
|5
|5
|0
|0
|13:3
|15
|2
Juventus
|5
|4
|1
|0
|15:5
|13
|3
Ferencváros
|5
|4
|1
|0
|11:3
|13
|4
Leverkusen
|5
|4
|0
|1
|10:1
|12
|5
Benfica
|5
|4
|0
|1
|13:7
|12
|6
Saint Gilloise
|5
|3
|2
|0
|12:4
|11
|7
Besiktas Istanbul
|5
|3
|1
|1
|13:9
|10
|8
Nijmegen
|5
|3
|1
|1
|11:10
|10
|9
Olympiacos
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|10
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|11
Anderlecht
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|12
Crystal Palace
|5
|2
|2
|1
|11:7
|8
|13
Sunderland
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|14
Lyon
|5
|2
|2
|1
|6:7
|8
|15
Hoffenheim
|5
|2
|1
|2
|9:7
|7
|16
Levski
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|17
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|5:6
|7
|18
Salcburk
|5
|2
|1
|2
|5:8
|7
|19
Plzeň
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|20
AC Milán
|5
|2
|0
|3
|8:9
|6
|21
OFI FC
|5
|2
|0
|3
|6:7
|6
|22
Rennais
|5
|1
|3
|1
|5:6
|6
|23
Torreense
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|24
Marseille
|5
|2
|0
|3
|3:6
|6
|25
Celtic
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|26
Omonia Nikósie
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|27
Real Sociedad
|5
|1
|2
|2
|10:6
|5
|28
Celje
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|29
Sparta
|5
|1
|1
|3
|8:10
|4
|30
Jagiellonia
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|31
Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|32
Celta Vigo
|5
|1
|0
|4
|5:8
|3
|33
Lillestrøm
|5
|0
|2
|3
|2:10
|2
|34
Lech Poznań
|5
|0
|2
|3
|4:14
|2
|35
Hapoel Be'er Sheva
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|5
|0
|0
|5
|4:16
|0
- Osmifinále
- Play-off