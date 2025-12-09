Kluby plátcem trenéra reprezentace? Naprostý bizár, ale i odraz stavu českého fotbalu
KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Hledání trenéra pro český nároďák spěje do finiše, asociace by měla ráda jasno do Vánoc. Za nitky výrazně tahá člen výkonného výboru a vlivný boss Slavie Jaroslav Tvrdík. Tak moc se snaží sehnat peníze na zvučné zahraniční jméno, až za obhájce titulu nabídl, že jeho klub je ochotný se na novém kouči finančně podílet, za určitých okolností o tom mají přemýšlet i další velké české kluby. Je tohle vůbec možné? Pokud dá souhlas výkonný výbor, dle platných regulí zřejmě ano. Posunutím hranic, co všechno lze ve vztahu nejsilnější české organizace – reprezentace akceptovat, se dostáváme do zcela bizarní, těžko akceptovatelné situace. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>
Představte si scénu, že německá asociace nebude schopna splnit finanční podmínky Juliana Nagelsmanna a jeho týmu. Tak přijde hlavní boss Bayernu Mnichov a nabídne, že reprezentačního trenéra pomůže zaplatit. Stejná situace může nastat ve Španělsku ve vztahu Barcelony, Realu Madrid a tamní asociace. Co by se asi stalo - zatleskala by veřejnost, že je vše v pořádku? A mlčeli by ostatní ligoví konkurenti elitních gigantů?
Jenže v Česku tahle myšlenka reálně existuje. Jaroslav Tvrdík měl za Slavii učinit zvláštní nabídku kolegům z výkonného výboru minulý týden na jednání v Kroměříži.
Aby reprezentace byla schopna přivést zvučného zahraničního trenéra, je Slavia ochotna podílet se na části nákladů a pomáhat svazu platit jeho angažmá. V případě konkrétní nabídky, která ale zatím není na stole, o tom mohou uvažovat i Sparta a Plzeň. Na aktuálním seznamu má figurovat chorvatský trenér Slaven Bilič.
Předseda představenstva Slavie Tvrdík, ve druhé roli člen výkonného výboru FAČR, to měl ostatním kolegům na důležitém jednání v Kroměříži „závazně sdělit,“ jak uvedl pro Livesport Zprávy Jakub Splavec, ředitel strategické komunikace Slavie.
Tvrdík a spol. vymýšlí ještě jinou možnost, než aby si národní tým