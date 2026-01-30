Předplatné

Plzeňská „nechutnost“. Hyský se liší od Trpišovského: ukazuje evropskou cestu i chytrost

Plzeňský záložník Lukáš Červ se snaží vykopnout míč mezi dvěma hráči Basileje
Plzeňský záložník Lukáš Červ se snaží vykopnout míč mezi dvěma hráči BasilejeZdroj: profimedia.cz
Plzeňský hrdina Jiří Panoš (vpravo) oslavuje výhru v Basileji s parťákem Václavem Jemelkou
Jiří Panoš slaví gól v Basileji po svém návratu do sestavy Plzně
Plzeňský útočník Jiří Panoš oslavuje svůj gól v Evropské lize proti Basileji
Plzeňský útočník Jiří Panoš oslavuje trefu v Basileji
Jiří Panoš slaví gól proti Basileji spolu se spoluhráčem Sampsonem Dwehem
Brankář Plzně Florian Wiegele v utkání proti Portu
Fotbalisté Plzně se radují z branky Lukáše Červa proti Portu
Jonáš Bartoš
KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Osm zápasů bez prohry v ligové fázi Evropské ligy, jako jediný z 36 účastníků? Vau, Plzeň zvládla něco opravdu mimořádného. Navíc pouze s třemi inkasovanými góly a pěti čistými konty. Viktoria už třetí sezonu po sobě ukazuje cestu i ostatním českým pohárovým zástupcům, jak lze uspět v tvrdé mezinárodní konkurenci. Mimo jiné naprostou disciplinovaností, až „nechutností,“ kterou otravuje život soupeřovým hvězdám.

Domácí kapitán Xherdan Shaqiri, muž otřískaný zápasy na adresách Bayernu či Liverpoolu, opouštěl ve čtvrtek večer trávník v Basileji pořádně rozladěný, otrávený. „Občas jsem ho fauloval, nechtěl jsem ho nechat otočit, protože finálku má výbornou. Bylo lepší ho přistrčit,“ culil se plzeňský kapitán Lukáš Červ, který domácí ikoně nedal celou dobu milimetr prostoru.

V předchozích zápasech odjížděly ze západočeské metropole naštvané hvězdy Fenerbahce (0:0), Freiburgu (0:0) nebo Porta (1:1). Před rokem poznali plzeňskou „medicínu“ bohatě placení hráči z Manchesteru United (1:2) nebo Lazia (1:2), oba favorité se na výhry v Doosan Areně pořádně nadřeli.

Viktoria třetí sezonu na evropské scéně válí. Čtvrtfinále Konferenční ligy, osmifinále Evropské ligy, aktuálně osm zápasů v těžké konkurenci bez porážky. Zapsala cenné skalpy na AS Řím (2:1) a naposledy uspěla ve Švýcarsku proti Basileji nádherným volejem Jiřího Panoše (1:0).

Plzeňské úspěchy nejsou náhodné. Vychází z maximální taktické disciplíny, kterou do týmu dva roky hustil Miroslav Koubek. Jeho nástupce Martin Hyský na jeho práci úspěšně navazuje. Tým navíc omladil, zrychlil a rozvíjí vlastním, odvážným způsobem směrem dopředu.

Dělá to chytře – vychází z principů, které hráči dobře znají od minulého kouče, a k nim přidává další prvky moderního evropského fotbalu. Pokud bude pokračovat v nastoleném trendu, může prorazit s jinou filozofií, než jakou vštěpuje Jindřich Trpišovský do Slavie. Odzadu kombinačně, po zemi, snažit se soupeře přelstít technicky, i třeba s vyšším držením míče, které měl jeho tým v Basileji.

Základním receptem je plzeňská dotíravost, absolutní disciplína až „nechutnost“. Mužstvo se v mezinárodní konkurenci vždy vybičuje k maximálním výkonům, celý tým jde na absolutní hranu. Hráči jako Sampson Dweh, Václav Jemelka, Lukáš Červ, Amar Memič, Cheick Souaré a další jsou na evropském poli čím dál sebevědomější, zkušenější. Poradí si i s kvalitnějšími hráči. Tím, že nedají soupeřovým hvězdám dýchat, můžou se přetrhnout, aby v těžkých zápasech uspěli. Dokážou protivníkovi hru otrávit, mužstvům se proti běhavé, agresivní Plzni hrát nechce.

Viktoria svými výkony získává čím dál větší respekt, dlouhodobé úspěchy rozhodně nejsou dílem náhody. A nastavuje i zrcadlo ostatním českým celkům, které třeba víc bodují na domácí scéně, ale v mezinárodní konkurenci zůstávají rozpaky.

Slavia v posledních dvou letech vyhrála v Evropě pouze jeden zápas (září 2024 v Razgradu). Zatímco v Chance Lize směřuje k pohodlné obhajobě, proti mezinárodním soupeřům strádá.

Před Plzní je třeba smeknout, ukazuje, že na úrovni Evropské ligy si to může rozdat úplně s kýmkoliv. Platí, že absolutní špička v Lize mistrů je jinde. Viktoria ale zcela jistě patří do kvalitního „druhého sledu“, který může směle pomýšlet na závěrečná kola v Evropské lize.   

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon870118:521
2Aston Villa870114:621
3Midtjylland861118:819
4Real Betis852113:717
5FC Porto852113:717
6Braga852111:517
7Freiburg852110:417
8AS Řím851213:616
9Genk851211:716
10Boloňa843114:715
11Stuttgart850315:915
12Ferencváros843112:1115
13Nottingham Forest842215:714
14Plzeň83508:314
15CZ Bělehrad84227:614
16Celta Vigo841315:1113
17PAOK833217:1412
18Lille840412:912
19Fenerbahce833210:712
20Panathinaikos833211:912
21Celtic832313:1511
22Ludogorets831412:1510
23Záhřeb831412:1610
24Brann82339:119
25Young Boys830510:169
26Sturm Graz82155:117
27FCSB82159:167
28GA Eagles82156:147
29Feyenoord820611:156
30Basilej82069:136
31Salcburk820610:156
32Rangers81165:144
33Nice81077:153
34Utrecht80175:151
35Malmö80174:151
36M. Tel-Aviv80172:221
  • Osmifinále
  • Play-off

