Plzeňská „nechutnost“. Hyský se liší od Trpišovského: ukazuje evropskou cestu i chytrost
KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Osm zápasů bez prohry v ligové fázi Evropské ligy, jako jediný z 36 účastníků? Vau, Plzeň zvládla něco opravdu mimořádného. Navíc pouze s třemi inkasovanými góly a pěti čistými konty. Viktoria už třetí sezonu po sobě ukazuje cestu i ostatním českým pohárovým zástupcům, jak lze uspět v tvrdé mezinárodní konkurenci. Mimo jiné naprostou disciplinovaností, až „nechutností,“ kterou otravuje život soupeřovým hvězdám.
Domácí kapitán Xherdan Shaqiri, muž otřískaný zápasy na adresách Bayernu či Liverpoolu, opouštěl ve čtvrtek večer trávník v Basileji pořádně rozladěný, otrávený. „Občas jsem ho fauloval, nechtěl jsem ho nechat otočit, protože finálku má výbornou. Bylo lepší ho přistrčit,“ culil se plzeňský kapitán Lukáš Červ, který domácí ikoně nedal celou dobu milimetr prostoru.
V předchozích zápasech odjížděly ze západočeské metropole naštvané hvězdy Fenerbahce (0:0), Freiburgu (0:0) nebo Porta (1:1). Před rokem poznali plzeňskou „medicínu“ bohatě placení hráči z Manchesteru United (1:2) nebo Lazia (1:2), oba favorité se na výhry v Doosan Areně pořádně nadřeli.
Viktoria třetí sezonu na evropské scéně válí. Čtvrtfinále Konferenční ligy, osmifinále Evropské ligy, aktuálně osm zápasů v těžké konkurenci bez porážky. Zapsala cenné skalpy na AS Řím (2:1) a naposledy uspěla ve Švýcarsku proti Basileji nádherným volejem Jiřího Panoše (1:0).
Komentář pokračuje pod infografikou.
Plzeňské úspěchy nejsou náhodné. Vychází z maximální taktické disciplíny, kterou do týmu dva roky hustil Miroslav Koubek. Jeho nástupce Martin Hyský na jeho práci úspěšně navazuje. Tým navíc omladil, zrychlil a rozvíjí vlastním, odvážným způsobem směrem dopředu.
Dělá to chytře – vychází z principů, které hráči dobře znají od minulého kouče, a k nim přidává další prvky moderního evropského fotbalu. Pokud bude pokračovat v nastoleném trendu, může prorazit s jinou filozofií, než jakou vštěpuje Jindřich Trpišovský do Slavie. Odzadu kombinačně, po zemi, snažit se soupeře přelstít technicky, i třeba s vyšším držením míče, které měl jeho tým v Basileji.
Základním receptem je plzeňská dotíravost, absolutní disciplína až „nechutnost“. Mužstvo se v mezinárodní konkurenci vždy vybičuje k maximálním výkonům, celý tým jde na absolutní hranu. Hráči jako Sampson Dweh, Václav Jemelka, Lukáš Červ, Amar Memič, Cheick Souaré a další jsou na evropském poli čím dál sebevědomější, zkušenější. Poradí si i s kvalitnějšími hráči. Tím, že nedají soupeřovým hvězdám dýchat, můžou se přetrhnout, aby v těžkých zápasech uspěli. Dokážou protivníkovi hru otrávit, mužstvům se proti běhavé, agresivní Plzni hrát nechce.
Viktoria svými výkony získává čím dál větší respekt, dlouhodobé úspěchy rozhodně nejsou dílem náhody. A nastavuje i zrcadlo ostatním českým celkům, které třeba víc bodují na domácí scéně, ale v mezinárodní konkurenci zůstávají rozpaky.
Slavia v posledních dvou letech vyhrála v Evropě pouze jeden zápas (září 2024 v Razgradu). Zatímco v Chance Lize směřuje k pohodlné obhajobě, proti mezinárodním soupeřům strádá.
Před Plzní je třeba smeknout, ukazuje, že na úrovni Evropské ligy si to může rozdat úplně s kýmkoliv. Platí, že absolutní špička v Lize mistrů je jinde. Viktoria ale zcela jistě patří do kvalitního „druhého sledu“, který může směle pomýšlet na závěrečná kola v Evropské lize.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|8
|7
|0
|1
|18:5
|21
|2
Aston Villa
|8
|7
|0
|1
|14:6
|21
|3
Midtjylland
|8
|6
|1
|1
|18:8
|19
|4
Real Betis
|8
|5
|2
|1
|13:7
|17
|5
FC Porto
|8
|5
|2
|1
|13:7
|17
|6
Braga
|8
|5
|2
|1
|11:5
|17
|7
Freiburg
|8
|5
|2
|1
|10:4
|17
|8
AS Řím
|8
|5
|1
|2
|13:6
|16
|9
Genk
|8
|5
|1
|2
|11:7
|16
|10
Boloňa
|8
|4
|3
|1
|14:7
|15
|11
Stuttgart
|8
|5
|0
|3
|15:9
|15
|12
Ferencváros
|8
|4
|3
|1
|12:11
|15
|13
Nottingham Forest
|8
|4
|2
|2
|15:7
|14
|14
Plzeň
|8
|3
|5
|0
|8:3
|14
|15
CZ Bělehrad
|8
|4
|2
|2
|7:6
|14
|16
Celta Vigo
|8
|4
|1
|3
|15:11
|13
|17
PAOK
|8
|3
|3
|2
|17:14
|12
|18
Lille
|8
|4
|0
|4
|12:9
|12
|19
Fenerbahce
|8
|3
|3
|2
|10:7
|12
|20
Panathinaikos
|8
|3
|3
|2
|11:9
|12
|21
Celtic
|8
|3
|2
|3
|13:15
|11
|22
Ludogorets
|8
|3
|1
|4
|12:15
|10
|23
Záhřeb
|8
|3
|1
|4
|12:16
|10
|24
Brann
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|25
Young Boys
|8
|3
|0
|5
|10:16
|9
|26
Sturm Graz
|8
|2
|1
|5
|5:11
|7
|27
FCSB
|8
|2
|1
|5
|9:16
|7
|28
GA Eagles
|8
|2
|1
|5
|6:14
|7
|29
Feyenoord
|8
|2
|0
|6
|11:15
|6
|30
Basilej
|8
|2
|0
|6
|9:13
|6
|31
Salcburk
|8
|2
|0
|6
|10:15
|6
|32
Rangers
|8
|1
|1
|6
|5:14
|4
|33
Nice
|8
|1
|0
|7
|7:15
|3
|34
Utrecht
|8
|0
|1
|7
|5:15
|1
|35
Malmö
|8
|0
|1
|7
|4:15
|1
|36
M. Tel-Aviv
|8
|0
|1
|7
|2:22
|1
- Osmifinále
- Play-off