Hyský potřebuje zlomit Trpišovského kletbu. Bez velkého skalpu napětí roste
KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Hned druhý zápas po nástupu do Plzně křepčil s fanoušky při oslavách do půl těla. Šokující výhra na AS Řím (2:1) v Evropské lize zůstává největším počinem Martina Hyského na prestižní západočeské adrese. V průběhu sezony zaznamenal další výrazné úspěchy, nicméně také těžko pochopitelné ztráty. V neděli na Slavii by rád získal první skalp Jindřicha Trpišovského. Rovněž proto, aby vedení ukázal, že je pravým koučem pro éru pod Michalem Strnadem.
Viktoria si příští víkend s Pardubicemi připomene 15 let od zisku prvního titulu, celý klub chystá velkou slávu. Aktuální výsledky ale tolik radosti nenabízí. Nepochopitelný lapsus s Teplicemi (2:2) při gólu z posledního nákopu znamenal šestou zbytečnou ztrátu sezony v posledních vteřinách.
A znovu ukázal, že západočeské mužstvo je v probíhajícím ročníku stále povážlivě křehké a zranitelné.
Martin Hyský už má za sebou v Plzni 100 dní hájení, na zimním soustředění ve Španělsku dostal čas i prostor do týmu nahustit své vize. Vedení se mu snaží vodit vytipované posily, pomáhá budovat kádr tak, jak si trenér přeje. Celému realizačnímu štábu vytváří ideální podmínky na práci. Jenže na jaře počítá Plzeň spíš nepříjemné kopance, než zářivé úspěchy.