Plzeň pod Hyským: sebevědomí na titul, ale varování před Guľovou érou
KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Téměř před sedmi lety nakráčel do Plzně Adrián Guľa. Odborník, uznávaný kouč v Česku, Slovensku i v Evropě. Po zlaté éře praktika Pavla Vrby otočil filozofii Viktorie, převrátil pořádky v šatně a nastavil odlišné klubové prostředí. Neuspěl. V lecčems se jeho vnímání fotbalu podobá Martinu Hyskému, který má před sebou na západě Čech ultimátní cíl. Otevřeně se přihlásil k titulu, což je velmi hráčské. Kouč se ale musí vyvarovat chyb, které zhatily vizi jeho dávného předchůdce. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Martin Hyský v souladu s přáním vedení klubu a majitele Michala Strnada vyřkl nahlas na předsezonním kempu v Rakousku jasnou metu – ukončit nadvládu Slavie a získat titul. Sympaticky vykročil z řady dalších hladových a movitých lovců jako je Olomouc, Liberec, Hradec či Pardubice. Přijal výzvu, svým způsobem skládá hlavu na špalek.
Věří své cestě natolik, že nehodlá ani v klíčové sezoně pro jeho další trenérskou kariéru příliš uhýbat. Hyský je a nejspíš zůstane trenérským paličákem. Chce se prosadit odvážným fotbalem, věří, že zlomí auru českého soubojového prostředí.
Jde o sympatickou vizi, která ale musí být podepřena výsledky. Nehazarduje příliš? Jarní propadáky ve Zlíně, v Karviné či doma s Pardubicemi už Adolf Šádek a jeho kolegové nebudou v následujícím ročníku tolerovat. Trenéra po sezoně podrželi a dali mu do nového ročníku náročnou, ale velkorysou šanci. S jasným úkolem – jdeme po titulu, na vyčkávání a další budování už není čas.