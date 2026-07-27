Hyský uznal chybu, ale bude to stačit? Plzni hrozí rozklad, roste nevole fanoušků
KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Zklamání, naštvání, nepochopení toho, co se na hřišti stalo. Zároveň poučení do příště, přece se už nic z toho na plzeňské adrese nesmí opakovat… Viktoria pod Martinem Hyským do nové sezony vstoupila nejhůř, jak mohla. Po vcelku povedené přípravě nadešel tvrdý náraz proti Liberci (1:3). Skleslý trenér uznal a popsal své omyly, jenže pokolikáté už? Tlakový hrnec bublá, nad Viktorií lámou hůl i mnozí oddaní fanoušci. Dusná je i atmosféra v nejvyšším vedení.
Prohrát způsobem, jakým se Plzeň prezentovala v sobotu večer při výkopu nového ročníku Chance Ligy, z pohledu klubu aspirujícího na titul nelze tolerovat. Opakují se nepříjemné kopance z minulé sezony, které stály Viktorii lepší výsledky. Řeči o útoku na titul jsou v současném rozpoložení absolutně mimo mísu.
Martin Hyský ladil tým při své druhé kompletní přípravě na západě Čech. Od vedení dostává ideální podmínky a komfort pro úspěchy na hřišti. Koncept, se kterým hodlá prorazit na západě Čech, ale v sobotu nefungoval. Jedinou domácí střelou byla penalta Dávida Krčíka, Liberec si zcela zaslouženě odvezl tři body. Což je mnohem víc alarmující stav než jedna prohra.
Trenér vsadil na šest reprezentantů, kteří po mistrovství světa strávili s týmem sotva čtrnáct dní. Sestavu netrefil – Višinský, Červ a Memič šli dolů už o poločase, daleko za svými možnostmi zahráli i Doski se Sojkou. Na start sezony nejsou připravení, promarněná první půle jde za šéfem lavičky.
Hyský uznal svůj omyl a vzal bolavou prohru na sebe. V součtu s minulou sezonou vysvětloval průšvih týmu už poněkolikáté – venku Slovácko, Zlín, Karviná, doma slavnostní zápas s Pardubicemi, promarněný závěr s Teplicemi…
Plzeň potřebuje vyřešit nedostatky, které rozhodně nevyplývají ze sobotní netrefené startovací jedenáctky. Celoplošný presink a hra jeden na jednoho se bortí. Hráči kupí laciné chyby a ztráty, jsou nervózní, strádají i ve fyzických a rychlostních parametrech. Mužstvo začíná být pro soupeře snadno bránitelné, přitom Hyský často mluví o opaku – hlavně ať nás soupeř nedokáže přečíst…
Hrošovský by se musel zbláznit
Mnoho hráčů nastupuje na nezvyklých pozicích, kde se zbytečně trápí. Denis Višinský musí plnit spousty defenzivních úkolů na levém křídle, na druhé straně je pravým obráncem Amar Memič. Seděla by mu vyšší pozice, jenže Viktoria na tenhle post ve čtyřčlenném složení defenzivy nemá příliš alternativ – Adam Kadlec bojuje se zdravotními problémy, Sebastian Boháč je u týmu krátce na to, aby mohl rovnou zaplout do základu. Filip Prebsl není pravý obránce, ačkoliv ho trenér zkoušel v roli invertujícího beka.