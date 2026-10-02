Šulc spadl z obláčku. Není vyjukaný zajíc, ale čeká ho důležité rozhodnutí
BLOG JONÁŠE BARTOŠE | Jako obletovaná česká hvězda se dostal do složité situace. Na Pavla Šulce spoléhají v reprezentaci i v Lyonu, za předchozí tři roky si týmy zvykly, že rozhoduje zápasy. Góly a asistencemi, napadáním, bráněním, kilometry naběhanými v drtivé většině v plném sprintu. Jenže v posledních týdnech se trápí. Po letní pauze to na hřišti není ono, projevuje se to i v reprezentačním dresu.
Možná si už v hlavě vysnil další velký letní přestup, který ale nedopadl. Jeho výkony šly zkraje sezony dolů, mohou ho brzdit i problémy s kolenem. Pavel Šulc spadl z růžového obláčku, kdy pomalu vše do čeho kopl, skončilo v bráně.
Na hřišti nezvykle kazí, poslední výstup s Anglií dokonce skončil červenou, teprve druhou v profesionální kariéře. Energií a nasazením se stále snaží strhnout spoluhráče, svým pohybem a celoplošným napadáním mužstvu určitě pomáhá. V herních situacích, které běžně zvládá, se ale dostává do zbytečné křeče. Na gól čeká už od března, což se mu může pomalu dostávat do hlavy. Třeba situaci, kdy proti Anglii stačilo posunout balon před prázdnou bránu Adamu Hložkovi, řešil sám a střelu snadno zablokovali obránci.
Jsem přesvědčený o tom, že z aktuální krize se vyhrabe. Neztrácí pozitivní mysl ani potřebné sebevědomí, drží ho podpora nejbližších kolem něj. V klubu i reprezentaci, kde o něm velmi pozitivně hovoří nový trenér Santi Denia. Jde o úplně jinou situaci, než jakou zažil kdysi v Plzni. Už není vyjukaný zajíc, který po zazděných šancích na Letné musel jít hostovat do Jablonce, aby nastartoval kariéru.
Úplný sešup nehrozí
Možná je dobře, že sobotní zápas v Oviedu kvůli trestu vynechá, v klidu potrénuje a v úterý vlétne na odvetu s Angličany. Šulce stále zdobí obrovská motivace ukázat, že má na největší ligu na světě. Zahrát si Premier League, případně Ligu mistrů, to jsou hráčovy dlouhodobé sny.
Možná se nachází v útlumu, ale nehrozí mu úplný sešup. Šulc patří mezi kvalitní hráče evropského střihu. Čeká ho ale důležité rozhodnutí – zda místo odsouvání zdravotního problému raději zvolit delší pauzu.
Trable s kolenem pravděpodobně samy nezmizí, na úplné vyléčení potřebuje možná až tříměsíční klid, do čehož se mu v rozběhnuté sezoně nechce. Což je pochopitelné. Na druhou stranu může být pro všechny lepší, když si po třech nabitých sezonách, kdy odehrál prakticky úplně všechno v klubu i v reprezentaci, chvíli vydechne. Pak se může na hřiště vrátit odpočatý, silnější a hlavně zcela zdravý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|2
Anglie
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|4
Česko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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