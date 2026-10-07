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Denia vrátil Česku naději. Nulová sklizeň, ale paradox u hráčů. Tým naráží na limity

Zklamaní Češi po porážce s Anglií
Zklamaní Češi po porážce s AngliíZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Rogers v hlavičkovém souboji s Lukášem Červem
Ladislav Krejčí hraje míč před Harrym Kanem
Pavel Šulc byl vyloučen
Adam Hložek přijímá míč
Česká porada
Červený faul Pavla Šulce
Červený faul Pavla Šulce
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Jonáš Bartoš
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KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Bodová nula svítící u bilance Santiho Denii po nástupu k národnímu týmu vypadá hrozivě. Zvlášť po vystoupení ve Wembley proti Anglii nelze vymýšlet oslavné chorály. Český fotbal ale v celkovém kontextu vykročil dobrým směrem. Zahraniční přístup vlil energii do hráčů, fanoušků i okolí celého týmu. Čerstvý vzduch a nové myšlenky dovolují celé asociaci růst. Ztracené zápasy bolí, ale na body se začne hrát zejména od jarního startu kvalifikace na mistrovství Evropy.

Čekáte na hráče v mixzóně. Jednoznačná prohra 0:3 s našlapanou Anglií, absolutní vyšťavenost ze čtyř náročných zápasů v jedenácti dnech. Ve tvářích českých reprezentantů ale nevidíte odevzdanost, naštvanost nebo frustraci.

Nervozita, napětí i otrávené tváře z mistrovství světa, které se z mnoha důvodů nepovedlo, střídá vlna nadějného optimismu i nová energie. Paradoxně panuje i ve chvíli, kdy si mužstvo líže rány po čtyřech prohrách.

Martin Vitík přirovnává přístup Santiho Denii k tomu, co zažívá na zahraniční adrese v Boloni. Lukáš Horníček podrží chybujícího Vladimíra Coufala. Michal Sadílek mluví razantně, nahlas, s odhodláním. Tak, že by za tři dny možná nešel hrát ligu za Slavii, ale klidně by si střihl další těžký zápas v národním dresu.

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